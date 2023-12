Personalien - Runicks wird Chefdirigent der Dresdner Philharmonie

Der Brite Sir Donald Runnix wird mit Beginn der Saison 2025/2026 Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. Wie das Landeshauptstadtorchester am Mittwoch mitteilte, soll dem Stadtrat demnächst ein Vertragsentwurf zur Entscheidung vorgelegt werden. Ab der nächsten Saison wird Ronnix (69) als designierter Chefdirigent die Philharmonie leiten. Er wird Marek Janowski (84) ersetzen, dessen Vertrag in Dresden im vergangenen Sommer auslief.

Annekatrin Klepsch, Kulturbürgermeisterin von Dresden, erklärt: Mit Sir Donald Runnix haben wir einen international renommierten und erfahrenen Chefdirigenten für die Dresdner Philharmonie gewonnen. Runnicles erfreut sich gleichermaßen großer Beliebtheit an der Metropolitan Opera in New York, der Deutschen Oper in Berlin und vielen anderen großen Opernhäusern, darunter Wien, Paris, Mailand und London.

„Als ich vor einem Jahr zur Dresdner Philharmonie kam, war ich sofort von der Schönheit des Konzertsaals und dem hervorragenden Klang angezogen. Dasselbe gilt auch für das Orchester: hervorragende musikalische Qualität, großes Vertrauen und gemeinsames Spiel. Ich war so beeindruckt von dem.“ So wurde der Dirigent von den Philharmonikern in einer Stellungnahme mit den Worten zitiert: „So etwas habe ich bisher selten erlebt.“ "

Dresdner Philharmonie

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de