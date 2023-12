Streaming-Tipps - Romantik, Magie, Weihnachtszauber: Die schönsten, modernsten Weihnachtsfilme auf Netflix und Co.

Auch wenn sie manchmal richtig lustig sind: Weihnachtsfilme gehören genauso zum Advent wie Kekse, Glühwein und geschmückte Weihnachtsbäume. Neben traditionellen Klassikern wie „Die drei Haselnüsse von Aschenputtel“, „Der kleine Herr“ oder „Eine Weihnachtsgeschichte“, die Jahr für Jahr im Fernsehen gezeigt werden, zeigen Streamingdienste mittlerweile eine Vielzahl an Weihnachtsfilmen.

Die besten neuen Weihnachtsfilme im Streaming

Wer also dieses Jahr nicht den gleichen alten Schinken essen möchte, findet auf Netflix und Co. so ziemlich jeden Urlaubsfilm, den das Herz begehrt. Ob Romantik, Magie oder Abenteuer – die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Die obige Fotostrecke bietet einen Überblick über die schönsten und modernsten Weihnachtsfilme, die es im Streaming gibt.

Haben Sie nicht genug Urlaubsfilme gesehen? HIER Weitere lustige Weihnachtsfilme, die Sie richtig in Weihnachtsstimmung bringen, finden Sie, und HIER die schönsten Weihnachtsfilme, romantische Weihnachtsfilme laufen.

