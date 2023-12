Buntes - Rocker Peter Maffei freut sich auf Weihnachtsstille

Rocker Peter Maffay freut sich an Weihnachten vor allem auf eines: Ruhe und Frieden. „Ich finde die Stille von Weihnachten etwas Wunderbares“, sagte der 74-Jährige („Ich wollte nie erwachsen sein“, „Über die sieben Brücken“) der Deutschen Presse-Agentur. „Ich liebe laute Musik. Manchmal bin ich selbst unerträglich laut.“ Doch an Weihnachten freut er sich darauf, dem Trubel zu entfliehen – und die Ruhe mit anderen zu teilen. Er wollte sich an Weihnachten „entspannen“.

Seiner Frau Hendrikje Balsmeyer geht es genauso – für sie ist die Zeit mit der Familie das Wichtigste. Als Störfaktor sieht sie vor allem eines: „Nachrichten, die per Instant Messaging verschickt werden, stören mich besonders in der Weihnachtszeit.“ Familien feiern die Feiertage im engsten Kreis, oft im Kreise der Großeltern. Balsmeier und Maffay schmücken heimlich den Weihnachtsbaum. „Später gaben wir unserer Tochter Anouk zwei, drei Bälle und sie konnte sie aufhängen“, sagte Balsmaier.

Nach Angaben ihrer Pressevertreter lebten Maffei und seine Frau Hendrikye Balsmeier abwechselnd zwischen Tuzing in Bayern und Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, dem Stammsitz von Balsmeier. Es ist da. Sie haben eine vierjährige Tochter namens Anouk. Maffay hat mit ihrem Ex-Mann auch einen Sohn, Yaris (19). Kürzlich ist der dritte Teil der Kinderbuchreihe des Paares Anouk (Anouk und das Geheimnis von Weihnachten) erschienen.

Quelle: www.stern.de