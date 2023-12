Streaming - Robert De Niro dreht eine Miniserie mit Angela Bassett

Der amerikanische Schauspieler Robert De Niro (80, The Irishman) hat für seine erste TV-Serie prominente Unterstützung erhalten. Neben der zweifachen Oscar-Gewinnerin („Like Raging Bull“, „Der Pate Teil II“) spielt in „Zero Day“ auch Angela Bassett (65, „Tina: What’s Love Got to Do With It“?》) mit. mit. Auch Dan Stevens (41, „I’m Your Man“) tritt auf. Der Streamingdienst Netflix hat außerdem Matthew Modine, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen und Connie Britton als Co-Stars angekündigt.

Die Dreharbeiten zur Politthriller-Serie über bedrohliche Verschwörungstheorien haben in New York begonnen, berichtet The Hollywood Reporter. De Niro spielt einen ehemaligen US-Präsidenten, der jetzt eine Kommission zur Untersuchung von Cyberangriffen leitet.Bassett spielt den aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten und Stevens spielt einen Fernsehmoderator.

Bisher war De Niro nur in einer Handvoll Fernsehauftritten zu sehen, darunter im Fernsehfilm „Der Zauberer der Lügen“ aus dem Jahr 2017, in dem er den milliardenschweren Betrüger Bernie Madoff spielte. Sein Auftritt in Zero Day war seine erste Serienrolle. Der Schauspieler fungiert auch als ausführender Produzent.

Quelle: www.stern.de