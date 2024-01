Richter entscheidet, dass West Point während des laufenden Rechtsstreits weiterhin die Rasse als Teil der Zulassungsbedingungen berücksichtigen kann

Students for Fair Admissions, eine konservative Gruppe, behauptete in einer Klage aus dem Jahr 2023, dass die Verwendung der Rasse durch West Point bei der Zulassung verfassungswidrig sei, und forderte das Gericht auf, ihnen zu verbieten, die Rasse eines Bewerbers während des Zulassungsverfahrens "zu berücksichtigen oder zu kennen".

Die einstweilige Verfügung hätte es der Militärakademie in New York untersagt, die Rasse während des Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen, solange der Rechtsstreit läuft. Students for Fair Admissions hat laut Gerichtsunterlagen am Mittwoch einen Eilantrag gestellt.

Im Juni 2023 entschied der Oberste Gerichtshof, dass Colleges und Universitäten die Rasse nicht mehr als spezifische Grundlage für die Zulassung berücksichtigen dürfen - mit Ausnahme der Militärakademien. Dies war eine wichtige Entscheidung gegen die Politik der positiven Diskriminierung, die sich auf die Verbesserung der Chancen von Minderheiten konzentriert, die seit jeher ausgeschlossen sind.

In dieser Entscheidung erklärte der Oberste Richter John Roberts, dass die Zulassungsprogramme von Harvard und der University of North Carolina gegen die Gleichheitsklausel verstoßen, weil sie keine "messbaren" Ziele zur Rechtfertigung der Verwendung der Rasse vorweisen können. In einer Fußnote ließ Roberts die Möglichkeit offen, dass es "potenziell unterschiedliche Interessen gibt, die Militärakademien in einem zukünftigen Fall vorbringen könnten".

In seiner Entscheidung vom Mittwoch in Bezug auf West Point schrieb Bezirksrichter Philip M. Halpern, dass es zwar möglich sei, dass die Militärakademie am Ende dieses Falles aufhören müsse, die Rasse wie andere zivile Universitäten zu berücksichtigen, dass es aber auch möglich sei, dass West Point beweisen könne, dass es "zwingende staatliche Interessen" habe, um sein Aufnahmeverfahren so durchzuführen, wie es dies tue.

"Einem Antrag von dieser Bedeutung stattzugeben, wenn so viel offen bleibt, wäre unvorsichtig", schrieb der Richter.

"Ein vollständiger Tatsachenbericht ist für die Beantwortung der kritischen Frage, ob die Verwendung der Rasse im Zulassungsverfahren in West Point zwingende Regierungsinteressen fördert und ob die Verwendung der Rasse durch die Regierung eng auf das Erreichen dieses Interesses zugeschnitten ist, unerlässlich", fügte er hinzu.

"Das Gericht kann West Point nicht verbieten, bei der Zulassung Rassen zu verwenden, wenn es nicht genau weiß, welche zwingenden Interessen geltend gemacht werden, für wen diese zwingenden Interessen gelten und wie sie in diesem speziellen Fall eng auf die Erreichung dieser Interessen zugeschnitten sind oder nicht.

CNN hat sich an Students for Fair Admissions und West Point gewandt, um eine Stellungnahme zur Entscheidung des Richters zu erhalten.

West Point hat fast 4.400 Studenten, von denen 2.693 Weiße, 483 Schwarze oder Afroamerikaner, 545 Hispano-/Latinoamerikaner, 414 Asiaten und 38 Indianer oder Alaska-Ureinwohner sind, laut den Daten von Oktober 2022 auf der Website von West Point.

