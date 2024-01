RFK Jr. qualifiziert sich für den ersten Präsidentschaftswahlgang in Utah

Utah ist der erste Bundesstaat, in dem die Kennedy-Kampagne erfolgreich einen Antrag auf Aufnahme seines Namens auf den Wahlzettel gestellt hat. In den letzten Wochen stand Utah im Mittelpunkt der Kampagne, die ihre Strategie, Kennedy in allen 50 Bundesstaaten und in Washington, DC, auf den Wahlzettel zu bringen, weiter ausbaut. Das kühne Ziel der Kampagne, Zugang zu den Wahlzetteln zu erhalten, passt zu ihrem Optimismus, dass Kennedy als einziger unabhängiger Präsidentschaftskandidat, der eine Wahl seit der Gründung der Demokratischen und der Republikanischen Partei gewonnen hat, Geschichte schreiben kann.

Kennedy bedankte sich kurz nach der Einreichung seiner Petition im Utah State Capitol in Salt Lake City bei den Mitarbeitern und freiwilligen Helfern der Kampagne, die ihm geholfen hatten, die 1.000 Unterschriften zu sammeln, die für unabhängige Kandidaten erforderlich sind, um den Zugang zu den Wahlurnen in diesem Bundesstaat zu beantragen. Das Büro des Salt Lake County Clerks hat die Unterschriften der Kampagne letzte Woche überprüft.

"Ich habe viele Verbindungen zu diesem Staat, ich liebe diesen Staat, und ich bin sehr, sehr dankbar für die Rolle, die diese Freiwilligen und die Menschen in diesem Staat in diesem Wahlprozess gespielt haben", sagte Kennedy.

Kennedy bedankte sich auch bei der stellvertretenden Gouverneurin von Utah, Deidre Henderson, gegen die die Kampagne im vergangenen Monat geklagt hatte, um die Frist für die Einreichung der Wahlunterlagen über den ursprünglichen Termin am 8. Januar hinaus zu verlängern. Der Staat stimmte schließlich zu, die Frist auf März zu verschieben, aber Kennedy lobte die Freiwilligen, die Unterschriften sammelten, weil sie die ursprüngliche Frist des Staates trotzdem einhielten.

"Diese Freiwilligen sind losgezogen und haben die Uhr geschlagen", sagte Kennedy. "Und wir haben sie pünktlich bekommen, und wir haben sie in dieser sehr, sehr kurzen Zeitspanne bekommen, als es schneite, graupelte und sehr schlechtes Wetter herrschte.

"Sie haben eine spektakuläre Arbeit geleistet, um unsere Kampagne in diesem Staat auf den Wahlzettel zu bringen", fügte er hinzu.

Kennedy sagte, dass jüngste Umfragen - darunter eine von der Quinnipiac University, die im letzten Monat veröffentlicht wurde und die zeigte, dass Kennedy in einem hypothetischen Dreier-Rennen mit Präsident Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dem Spitzenkandidaten der Republikaner, 22% Unterstützung erhält - ihn in Schlagdistanz zum Sieg im Weißen Haus bringen. In der gleichen Umfrage erhielt Biden 38 % und Trump 36 % Unterstützung.

"Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass das passieren wird", sagte Kennedy.

Kennedy beklagte die Hürden für die Bewerbung unabhängiger Kandidaten in verschiedenen Bundesstaaten und verwies auf spezielle Bestimmungen für den Zugang zu den Wahlurnen in West Virginia und Massachusetts sowie auf hohe Hürden für die Unterschriftensammlung in Bundesstaaten wie Kalifornien, New York und Texas, die seiner Meinung nach "absichtlich schwerfällig" seien, um unabhängige Kandidaten daran zu hindern, auf den Wahlzettel zu kommen.

"Einige der Staaten haben Regeln, die - es ist das Aushandeln dieses Labyrinths dieser undurchsichtigen Regeln, die wir jetzt in jedem Staat haben, die alle dazu dienen, abweichende Meinungen zu unterdrücken, um sicherzustellen, dass es keine Optionen für Amerikaner außerhalb der großen politischen Parteien gibt", sagte Kennedy.

Die Kampagne hat eine umfangreiche Organisation aufgebaut, um die verbleibenden 50 Wahlrechtsinitiativen unter Einhaltung verschiedener Fristen, Unterschriftenanforderungen und anderer Voraussetzungen für die Einreichung zu organisieren.

"Wir sind auf alles vorbereitet, was auf uns zukommt", sagte Kennedys Sprecherin Stefanie Spear. "Wir haben die Teams vor Ort, Freiwillige, juristische Teams, bezahlte Verteiler, Unterstützer und eine Strategie, um die Arbeit zu erledigen."

"Einer ist geschafft, 50 stehen noch aus", fügte sie hinzu.

Spear sagte, dass die Kampagne in den nächsten Staaten bereits auf den Zugang zu den Wahlurnen in einer Handvoll anderer Staaten hinarbeite, und deutete an, dass die Kampagne den Zugang als nächstes in Arizona oder Missouri erreichen könnte, während sie die laufenden Bemühungen in Maryland und Nevada anerkannte.

Während seiner Ausführungen beschuldigte Kennedy Beamte in drei Staaten - Maine, New Hampshire und North Dakota -, sich zu weigern, der Kampagne Wahlanträge zuzusenden, und deutete an, dass die Beamten in diesen Staaten möglicherweise eine Voreingenommenheit gegenüber den Kandidaten der großen Parteien an den Tag legen würden.

"Dies sind zwar Hindernisse, aber keines davon ist unüberwindbar. Wir werden in 50 Staaten und dem District of Columbia auf den Wahlzetteln stehen", sagte Kennedy.

Auf die Frage nach dem Zugang zu den Wahlzetteln in Maine, demselben Staat, in dem Trump vom Staatssekretär daran gehindert wurde, auf den Wahlzetteln zu erscheinen, weil dieser behauptete, Trump verstoße gegen die Klausel über Aufrührer im 14.

"Wir haben eine Demokratie in diesem Land. Wir haben keine Bananenrepublik, zumindest sollen wir das nicht. Die Menschen sollten in der Lage sein, zu wählen, wen sie wählen wollen", sagte Kennedy.

"Ich möchte Präsident Trump schlagen, aber ich möchte ihn fair und anständig in einer Wahl schlagen, in der jeder wählen kann, wen er wählen möchte", fügte er hinzu.

