Restaurierung rettet mysteriöse Burgschnitzereien vor Wasserschäden und enthüllt neue Details

Carlisle Castle wurde 1092 von Wilhelm II. erbaut und war nach Angaben der Denkmalschutzorganisation English Heritage die am häufigsten belagerte Burg Englands.

Im Jahr 1315 versuchte der schottische König Robert the Bruce, die Burg einzunehmen, und 1568 wurde Maria, Königin der Schotten, in einem der Türme gefangen gehalten. Im englischen Bürgerkrieg spielte die Burg eine wichtige Rolle, und im 18. Jahrhundert kämpften jakobitische Truppen unter Bonnie Prince Charlie auf der Burg.

Das auffälligste Merkmal der Burg ist der Bergfried - oder große Turm - mit einer Reihe von geheimnisvollen Schnitzereien im zweiten Stockwerk.

Diese Schnitzereien stellen sowohl reale als auch mythische Kreaturen dar, darunter Delphine, Pferde, Wildschweine, Lachse, Meerjungfrauen, einen Leoparden, den Heiligen Georg und den Drachen sowie religiöse Symbole und vieles mehr.

Bestimmte Details wie die weiße Rose des Hauses York und das Wildschweinabzeichen von Richard III. datieren sie auf die Zeit um 1480.

Historiker von English Heritage glauben, dass die Schnitzereien eher das Werk von Amateuren als von professionellen Handwerkern waren und mit scharfen Instrumenten, wie z. B. Messern, hergestellt wurden.

Ursprünglich wurde angenommen, dass die Bilder von Gefangenen im Turm geschnitzt wurden, aber neuere Forschungen deuten darauf hin, dass sie möglicherweise von Mitgliedern der Garnison oder des Haushalts geschaffen wurden, so die Organisation.

Bei der Restaurierung wurden nicht nur die Schnitzereien für die Nachwelt gerettet, sondern auch bisher unbekannte Elemente wie eine Hirschjagdszene und das Profil eines Ritters freigelegt.

English Heritage hatte das Restaurierungsprojekt Anfang des Jahres in Angriff genommen, da die heftigen Regenfälle der letzten Jahre zu einer Beschleunigung der Wasserschäden an der Burg und den Schnitzereien geführt hatten.

Das Team aus spezialisierten Restauratoren entfernte von Hand und ohne den Einsatz von Chemikalien Ablagerungen und Wasserschäden, die sich über Hunderte von Jahren auf den Schnitzereien angesammelt hatten. Eine ihrer Hauptaufgaben bestand darin, weiße Salzkrusten mit Schablonen, Pinseln und Skalpellen zu entfernen.

Juliet Fellows-Smith, English Heritage's Property Manager in Carlisle Castle, sagte in einer Presseerklärung: "In diesem Jahr ist es 900 Jahre her, dass der Bergfried aus Stein gebaut wurde, und dank der harten Arbeit unserer Spezialistenteams sind die historische Bausubstanz und die faszinierenden Bilder, die im 15.

