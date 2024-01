Rekordzahl von Anti-LGBTQ-Gesetzen wurde 2023 eingeführt

Vor allem bildungs- und gesundheitsbezogene Gesetzesentwürfe wurden in nie dagewesenem Ausmaß eingebracht. Neben einem erneuten Vorstoß, Transgender-Jugendlichen den Zugang zu geschlechtsangleichender Gesundheitsversorgung zu verwehren, lag der Schwerpunkt auf der Regulierung des Lehrplans an öffentlichen Schulen, einschließlich Diskussionen über Geschlechtsidentität und Sexualität.

Bei dergeschlechtsspezifischen Behandlung handelt es sich um eine medizinisch notwendige, evidenzbasierte Behandlung, die einen multidisziplinären Ansatz verfolgt, um einer Person dabei zu helfen, von dem ihr bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zu ihrem bejahten Geschlecht überzugehen - dem Geschlecht, unter dem eine Person bekannt sein möchte.

Fast täglich werden neue Gesetzesentwürfe eingereicht, und die Landschaft ändert sich schnell. "Eine Gesetzesvorlage, die gestern eingeführt wurde, ist schon fast Schnee von gestern", sagte Kat Carrick, Professorin am LGBT Health Policy and Practice Program der George Washington University, in einem Interview mit CNN im April.

Bis zum Ende des Jahres wurden 84 Gesetze in 23 Staaten unterzeichnet. Das sind 16 % aller Gesetzentwürfe, die im Jahr 2023 landesweit eingereicht werden. In Tennessee und North Dakota wurden mit jeweils 10 die meisten Anti-LGBTQ-Gesetze verabschiedet.

Mehr als ein Dutzend der im vergangenen Jahr verabschiedeten Gesetze werden nach Angaben der ACLU vor Gericht angefochten.

"Wir haben gesehen, dass der Umfang und das Ausmaß dieser Angriffe in den letzten Jahren zugenommen haben, beginnend um 2020-2021", sagte Gillian Branstetter, Kommunikationsstrategin der ACLU, im April gegenüber CNN. "Es ist nicht nur die Gesamtzahl, die schlimmer geworden ist, sondern die Extremität der Rechnungen."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com