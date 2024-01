Reise-Wunder: Fliegende Yachten und Flugzeuge in Form von Walen

Airbus chartert sein beliebtes Flugzeug Beluga XL, und ein Staubsaugerroboter ist aus einem britischen Hotel entkommen.

Hier sind die neuesten Nachrichten von CNN Travel in dieser Woche.

Anstieg der Fälle, aber Lockerung der Beschränkungen

Nachdem die Zahl der neuen Covid-Fälle weltweit einen Rekord erreicht hat und 15 weitere Orte in die CDC-Höchstrisikokategorie für Reisen aufgenommen wurden, könnte man meinen, dass die Reisevorschriften wieder verschärft werden.

In Europa ist das jedoch nicht der Fall: Trotz der Einstufung als "sehr hohes" Risiko rät die Europäische Union den Regierungen ihrer Länder, geimpften Bürgern ab dem 1. Februar testfreie Reisen durch die Region zu ermöglichen. Auch das Vereinigte Königreich lockert am 11. Februar die Beschränkungen für geimpfte Reisende.

Ist das Ende der Pandemie in Sicht? Möglicherweise. In der Zwischenzeit sollten Sie jetzt Ihre Reiseplanung überdenken.

Das Leben in Asien

Nach der Schließung der Luken für Omicron wird Bangkok im Februar wieder für Touristen geöffnet; hier erfahren Sie, wie Sie die thailändische Hauptstadt jetzt besuchen können. Und in Bhutan wird ein alter Wanderweg in diesem Frühjahr zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder geöffnet.

Hongkongs Covid-Quarantänemaßnahmen waren während der Pandemie bekanntlich sehr streng. Dieser Bericht berichtet aus erster Hand über einen 21-tägigen Aufenthalt in einem Regierungslager.

Hongkongs Nulltoleranzregeln für Covid haben auch Auswirkungen auf Tiere. Die Tierbesitzer der Stadt greifen auf Privatjets zurück, wenn sie ihre Haustiere umsiedeln müssen.

Fliegende Yachten, Autos und Wale

Ein fliegendes Auto hat in der Slowakei die Startgenehmigung erhalten, aber man braucht einen Pilotenschein, um es zu fahren. Und ein neues italienisches Superyacht-Konzept kann sowohl hoch in der Luft segeln als auch auf den Wellen reiten.

Die mit Helium gefüllten Luftschiffe der Superyacht hätten Anfang dieses Monats nützlich sein können, als sich ein riesiges 80-Meter-Boot mit nur wenigen Zentimetern Abstand unter eine niederländische Brücke zwängte.

In der Zwischenzeit werden die Biester, die normalerweise auf dem Meer unterwegs sind, wahrscheinlich häufiger am Himmel zu sehen sein, denn Airbus will sein beliebtes Walflugzeug " Beluga XL chartern .

Chaos, Missgeschick und viel Geld

In Venedig wurde eine Touristin aus der Stadt geworfen, weil sie oben ohne auf einem Kriegsdenkmal posierte, während in England ein Staubsaugerroboter aus einem Budget-Hotel entkommen sein soll und am nächsten Tag immer noch auf freiem Fuß war.

Gegen ein Kreuzfahrtschiff lag in Miami ein Haftbefehl vor. Die Passagiere wurden stattdessen auf die Bahamas gebracht.

Ein deutscher Passagier, der mit mehr als 33 000 Euro in bar nach Thailand reiste, verlor sein Geld unterwegs, wurde aber bei seiner Rückkehr über den internationalen Flughafen von Dubai von der Polizei wiedergefunden, berichtet die Zeitung The National aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Himmel und Meer

"Flüge ins Nirgendwo" waren ein Mini-Luftfahrttrend in den Jahren 2020 und 2021, da die Fluggesellschaften den pandemischen Beschränkungen am Boden mit Hin- und Rückflügen zu Sightseeing-Abenteuern in der Luft begegneten. Wir schauen uns an, wie es mit diesem skurrilen Trend weitergeht.

Martyn Griffiths vom Branchenverband Cruise Lines International Association erklärte im Juni 2021 gegenüber CNN Travel, dass Kreuzfahrtschiffe "eine der sichersten Urlaubsumgebungen sind, die es heute gibt".

Aber da sich das hochgradig übertragbare Omicron-Virus weltweit ausbreitet und immer mehr Berichte über stornierte oder mitten in der Reise umgedrehte Kreuzfahrten eintreffen, sieht die kurzfristige Zukunft des reibungslosen Segelns ungewiss aus.

Reisen war immer Priorität Nummer eins".

Kris Sokolowski, bei dem 2021 Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde, erzählt CNN Travel, warum er mit seinen Lieben die Welt erkunden will.

Bild oben: Die Beluga XL von Airbus hebt am 30. April 2020 vom Flughafen Toulouse Blagnac ab. (Foto: REMY GABALDA/AFP via Getty Images)

