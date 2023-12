Verteidigung - Reichskanzlei: Neues Hauptquartier der Bundeswehr in Sachsen

Nach Angaben des sächsischen Kanzleramtes soll in Bernsdorf im Landkreis Bautzen ein neuer Bundeswehrstandort entstehen. Bundeskanzler Michael Kretschmer (CDU) halte den Kantonsbeschluss für einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Lausitzstruktur in Sachsen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Laut Beschluss des Bundesministeriums der Verteidigung handelt es sich um ein Logistikbataillon. Es wird eine Garnison der Bundeswehr mit rund 800 Dienstposten eingerichtet.

„Dass die Bundeswehr nun ihre Präsenz im Freistaat ausbaut und in Bernsdorf einen neuen Standort gründet, ist gut für die Sicherheit der Region, Sachsens insgesamt und der Bundesrepublik Deutschland“, erklärte Kretsch Mo. Er glaubt, dass dadurch direkt und indirekt Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und geschützt werden.

Nach Angaben der Staatskanzlei waren Pläne zur Stationierung von Bundeswehrtruppen in der Region Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Kohleausstieg vom Januar 2020. Für die Stationierung des Logistikbataillons 471 schlug Sachsen einen Einsatz an mehreren Standorten in der Region Bautzen und im Kreis Görlitz vor, darunter auch auf dem Bernsdorfer Straßenfriedhof. Die Auswahlentscheidung trifft letztlich das Bundesministerium der Verteidigung.

