Wetter - Regen und Gewitter in Sachsen-Anhalt - Orkan Brocken

Am Donnerstag wird es in Sachsen-Anhalt Regen und einige Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Donnerstag mit, dass es ab Mittag zu regnen beginnen werde, nur vom Ostharz bis ins Burgenland gebe es längere Trockenperioden. Am Nachmittag und Abend kommt es zu einer kurzen Linderung. Zeitweise kann es im ganzen Land zu heftigen Schauern oder kurzen Gewittern mit Schneeregen kommen. Es schneit im Harz. Der DWD prognostiziert für den Broken River starke Winde und sogar Orkanstärke. Die Temperatur erreicht neun bis 11 Grad, im Harz vier bis neun Grad.

In der Nacht kommt es immer wieder zu Schauern, Schneeregen und Schnee, die Temperaturen liegen zwischen vier und zwei Grad, im Oberharz sogar bei minus einem Grad. Ab 400 Metern wird es rutschig. Hurrikane treffen weiterhin auf den Brocken. Am Freitag kommt es weiterhin zu Schauern und Schneeregen, am Abend wird es trockener. Die Windböen erreichen weiterhin Werte zwischen vier und sechs Grad, im Harz sind es Böen zwischen null und vier Grad.

In der Nacht breitete sich der Regen aus und oberhalb von 600 Metern schneite es. Im Oberharz sanken die Temperaturen auf minus zwei Grad, die Temperaturen sanken auf drei zu eins. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen vier und sechs Grad, im Harz bei null bis vier Grad.

Wettervorhersage

