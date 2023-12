Bundesliga - RB Leipzig steht offenbar kurz davor, Elmas von Neapel zu verpflichten

Der deutsche Pokalsieger RB Leipzig ist bei der Suche nach dem Nachfolger von Emil Forsberg offenbar fündig geworden. Wie Transfermarktexperte Fabrizio Romano am Freitag schrieb, sei eine Einigung zwischen den beiden Klubs und dem Mittelfeldspieler erzielt worden. Die Ablösesumme soll 25 Millionen Euro betragen und der 24-Jährige erhält einen Vertrag, der 2028 ausläuft. Romano sagte, die obligatorischen medizinischen Untersuchungen sollten bis Ende des Monats durchgeführt werden.

Elmas dürfte in die Fußstapfen von Forsberg von RB Leipzig treten, der am Dienstagabend nach 325 Spielen seinen Bundesliga-Abschied bei Werder Bremen feierte und nach New York reist. Allerdings spielt Elmas im Mittelfeld und ist daher defensiver als Forsberg. Elmas, der derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt, kam in der vergangenen Saison in 36 von 38 Serie-A-Spielen für den italienischen Meister zum Einsatz. Er wechselte 2019 von Fenerbahce Istanbul nach Italien und hat bei Napoli einen Vertrag bis 2025. Der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler hat 52 Länderspiele für Nordmazedonien bestritten (12 Tore).

Quelle: www.stern.de