Ramla Ali ist die Boxchampionin, die Schönheit neu definiert

Die Hälfte meiner Bilder (in den sozialen Medien) zeigt mich, wie ich im Fitnessstudio aussehe", sagt sie. "Aber ich poste sie, um zu zeigen, dass dies die harte Seite des Boxens ist. Das ist die harte Arbeit, die man leisten muss."

Alis Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Im Jahr 2016 wurde sie zur besten Amateurboxerin des Landes in ihrer Gewichtsklasse gekürt und gewann die Elite National Championships, die English Title Series und die Great British Elite Championships. Ein weiterer Durchbruch in ihrer Karriere kam zwei Jahre später, als sie sich ihren Traum erfüllte, Somalia - ihr Geburtsland - auf internationaler Ebene zu vertreten.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Land noch keinen Boxverband. Zusammen mit ihrem Ehemann und Trainer Richard Moore gründete Ali vom Vereinigten Königreich aus einen solchen Verband, und heute reist sie zu Wettkämpfen in der ganzen Welt - von Botswana über Indien bis Hongkong - und ist derzeit Afrikameisterin im Federgewicht.

Eine entspanntere Seite der Box-Championesse wurde von dem verstorbenen Modefotografen Peter Lindbergh eingefangen, der sie für die September-Ausgabe 2019 der britischen Vogue mit dem Titel "Forces For Change" fotografierte. Ali sah ihr Cover als eine Möglichkeit, die Diskussion über die Repräsentation in der Mode voranzutreiben. "Mädchen, die wie ich aussehen, mit einem Afro, auf dem Cover von Magazinen zu sehen, ist erstaunlich", sagte sie.

Ein weiterer Höhepunkt war ihr Gespräch mit der Gastredakteurin der Ausgabe, Meghan Markle, die mit der Auswahl der Coverstars beauftragt war. (Insgesamt waren es 15, darunter die Schauspielerin und LGBTQ-Verfechterin Laverne Cox, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die Schauspielerin Gemma Chan und die Aktivistin Sinéad Burke).

"Es ist eine lustige Geschichte", sagte Ramla und erzählte, wie sie einen Anruf von einer Privatnummer auf ihrem Handy verpasst hatte und annahm, es handele sich um einen Betrugsanruf. Als sie einen weiteren Anruf von der gleichen Nummer erhielt, ignorierte sie ihn.

"Beim dritten Mal dachte ich, es ist wahrscheinlich meine Mutter. Ich ging ran und der Anrufer sagte: 'Hi, ich bin's, Meghan!'" sagte Ali. "Wir unterhielten uns sehr nett, sie ist die süßeste Person überhaupt. Alles, was aus ihrem Mund kam, war sehr echt."

Ali kam als Kriegsflüchtling nach Großbritannien. Daher kennt sie ihr genaues Geburtsdatum nicht. Ihre Familie war Anfang der 1990er Jahre aus Somalia geflohen, nachdem ihr ältester Bruder, der damals erst neun Jahre alt war, durch eine Granate starb, die beim Spielen in den Vorgarten geworfen wurde. Aus Angst um ihr Leben floh die Familie von Mogadischu auf einem überfüllten Boot nach Kenia, bevor sie sich schließlich in London niederließ.

Ramla fiel es zunächst schwer, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Sie wurde gehänselt, weil sie als Teenager zugenommen hatte, und begann mit dem Boxen, um ihr Gewicht wieder zu reduzieren, hielt dies aber über ein Jahrzehnt lang vor ihrer Familie geheim. Ihre Mutter, inzwischen ihr größter Fan", hielt es für unbescheiden, wenn Frauen Sport trieben. "Wenn man aus einem afrikanischen Haushalt kommt, ist Bildung der Schlüssel".

Als Ali im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal ihr örtliches Fitnessstudio in East Ham, London, betrat, musste sie bis zu 40 Minuten warten, um die Umkleidekabinen zu benutzen, da es dort keine Einrichtungen für Frauen gab. "Ich war das einzige Mädchen dort", erinnert sie sich.

Rückblickend auf ihr Schönheitsverständnis in der Kindheit erklärte Ali, wie einflussreich das Fernsehen bei der Schaffung von Idealen gewesen sei. "Als ich in der sechsten Klasse war (etwa 10 Jahre alt), habe ich mein Haar ruiniert (behandelt)", sagte sie. "Alles, was ich wollte, war glattes Haar, denn das war alles, was ich im Fernsehen sah. Jetzt stehe ich einfach zu meinem natürlichen Haar.

Ali, die sich der Herausforderung ihres neuen Vorbildstatus stellt, sieht Schönheit als Kraft und nicht als oberflächlichen Wert. "Schönheit ist zu 100 % eine Kraft, die in einem selbst steckt", sagt sie. "Man muss sie spüren - das ist es, was Schönheit für mich bedeutet. Es gibt so viele hübsche Frauen da draußen, aber wenn man sich innerlich nicht schön fühlt, ist man von einer Zehn auf eine Zwei gesunken. So kitschig es auch klingt, ich glaube wirklich daran."

Heute hat sie die Olympischen Spiele 2020 in Tokio im Visier, aber das hält sie nicht davon ab, Zeit für ehrenamtliche Arbeit zu finden. An einem Tag in der Woche gibt sie im Süden Londons Selbstverteidigungskurse für Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die überwiegend Hijab tragen", wie sie sagt. "Es ist ein sicherer Raum für sie, frei von Männern".

"Es ist kein Boxtraining. Ich bringe ihnen bei, wie man boxt. Sie lieben das", fügte Ali hinzu. "Einige der Mädchen haben gesagt, dass sie sich sicherer fühlen, wenn sie alleine gehen, also denke ich, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe."

Da sie sich weigert, in eine bestimmte Form zu passen, ist Ali auch in der Mode- und Schönheitsbranche als Botschafterin für Marken wie Coach, Nike und Pantene unterwegs. Außerdem hat sie bei IMG Models unterschrieben.

Sie stellt fest, dass sich die Vielfalt in der Mode deutlich verbessert hat und die Marken neue, integrativere Wege gehen. "Nike hat Activewear für Übergrößen", sagte sie. "Jeder kann gut aussehen, wenn er ins Fitnessstudio geht. Solange man gesund ist, kann man jede Größe haben, die man haben möchte".

Sie hofft, dass ihre Botschaft der Selbstliebe und des Respekts für andere auch ihre jungen Fans anspricht: Sie hat fast 40.000 Follower auf Instagram.

"Ein Mädchen ist vielleicht wirklich glücklich, wenn es [ein Foto von sich] in einem Sport-BH und Hotpants postet - lass sie das tun", sagte sie. "Du brauchst nicht zu kommentieren: 'Was würde deine Mutter denken? Die Leute schämen sich dann für ihren Körper. Sie soll sich wohlfühlen."

Ramla glaubt, dass Instagram ein positives Instrument sein kann, um Gemeinschaften aufzubauen und Ideen über Schönheit aus neuen Perspektiven zu teilen. Ein Beispiel: Eine ihrer größten Inspirationsquellen auf der Plattform ist Tennisstar Serena Williams.

"Ich folge ihr, seit ich das erste Mal auf Instagram war", sagte Ali. "Ich finde es toll, dass sie sich nicht scheut, sie selbst zu sein - sie postet Bilder und sagt: 'Ich lasse sie nicht retuschieren, ich will, dass man meine Cellulite sieht.'

"Ich liebe das, denn nicht jeder hat die perfekte Haut, und dann sieht man sich selbst an und denkt: 'Wow, ich kann mich auch lieben'", fuhr sie fort. "Wenn jemand, der so fantastisch ist wie Serena, der Welt das gerne zeigt, dann sollte ich mich nicht schämen."

Quelle: edition.cnn.com