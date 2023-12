Polizei - Python und Fische sterben nach Einbruch in Pavillon

Nach dem Einbruch in einen Gartenpavillon in Cottbus sind ein Königspython und mehrere Fische getötet worden. Die Polizei von Southland berichtete am Donnerstag, dass unbekannte Täter bei einem Einbruch am Mittwochabend möglicherweise ein Aquarium mit Fischen zerstört haben. „Der Fisch ist gestorben, ebenso ein Kugelpython im Pavillon. Er ist an der Kälte im Freiluftpavillon gestorben“, erklärte die Polizei und erklärte, dass die Haltung der ungiftigen Pythons im Land Brandenburg grundsätzlich erlaubt sei. Nach vorläufigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

Polizeibericht

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de