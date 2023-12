Nachbarschaftsstreit - Prozess gegen Jens Lehmann geht weiter: Urteil erwartet

Am Freitag (10 Uhr) wird der Prozess gegen den ehemaligen Fußballnationaltorwart Jens Lehmann vor dem Landgericht Starnberg fortgesetzt. Das Urteil wird erwartet.

Im Zentrum der Anklage gegen den 54-Jährigen steht ein bizarrer Nachbarschaftsstreit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem WM-Held von 2006 vor, mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn einzubrechen und Dachbalken abzuschneiden.

Am ersten Verhandlungstag gab Lyman zu, mit einer Kettensäge in der Hand die Garage betreten zu haben, bestritt jedoch, in die Dachbalken gesägt zu haben. Vor Gericht gezeigte Überwachungskameras zeichneten Lyman mit einer Kettensäge auf.

Eine Entscheidung in dem Fall dürfte am Freitag fallen. Dies ist der letzte Verhandlungstag. Zuvor würde es einen weiteren Vorwurf geben: Lyman sei angeblich mit einem Auto vor ihm von einem Flughafenparkplatz gefahren, ohne für das Parken zu zahlen. Ihm wurde deshalb versuchter Betrug vorgeworfen. Der 54-Jährige sprach in seiner Aussage vor Gericht von dem Missverständnis und sagte, er habe nicht die Absicht, nicht zu zahlen.

Nach Angaben des Gerichts waren am Morgen Zeugen auf den Parkplatz geladen worden. Schriftsätze im Verfahren können dann am frühen Nachmittag vor der Urteilsverkündung eingereicht werden.

Quelle: www.stern.de