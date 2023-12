Steuern - Protesttest: Traktor von Lüttow-Valluhn nach Wittenberg

Mehrere Landwirte demonstrierten am Donnerstag mit Traktoren bei Lüttow-Valluhn im Landkreis Ludwig-Lust-Parchim. Die Polizei sagte, sie hätten sich dort zu einer nicht angemeldeten Demonstration versammelt. Ursprünglich wollte man ein Dutzend Traktoren über Zalentin und Wittenberg nach Boisenberg fahren. Nach Angaben der Polizei wurde der Einsatz in Wittenberg daraufhin vorzeitig beendet. Es kommt also zu keiner Beeinträchtigung.

Nachmittag

