Kirche - Priester wegen angeblichen Kindesmissbrauchs angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Priester aus dem Bistum Fulda wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs ohne Körperkontakt sowie der Herstellung und des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie erhoben. Die Staatsanwaltschaft teilte am Freitag mit, dass der 42-Jährige im vergangenen Jahr gezielt Kinder und Jugendliche im Internet angesprochen und ihnen kinderpornografische Videos gezeigt habe.

Außerdem soll er Kinder und Jugendliche aufgefordert haben, sich auszuziehen und vor einer Webcam sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Der Angeklagte soll die Webcam-Übertragung heimlich aufgezeichnet und auf seinem Computer gespeichert haben. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Cyberkriminalität (ZIT) teilte außerdem mit, dass bei einer Durchsuchung der Wohnung zahlreiche verdächtige Dokumente gefunden worden seien. In diesem Zusammenhang wurden dem Priester insgesamt 71 Straftaten zur Last gelegt.

Das Amtsgericht Fulda muss nun über die Einleitung eines Hauptverfahrens entscheiden.

Quelle: www.stern.de