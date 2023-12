Ermittlungen - Premium-Fahrrad gestohlen: Cosfeld festgenommen

Die Polizei in Cosfield und Umgebung hat nach einer Flut hochwertiger Fahrraddiebstähle mehrere Verdächtige festgenommen. In der Gemeinde der münsterländischen Kreisstadt wurden seit Anfang 2023 Fahrräder und E-Scooter im Wert von rund 400.000 Euro gestohlen, wie Ermittler am Freitag mitteilten. Am Mittwoch vollstreckte die Polizei mehrere Durchsuchungsbefehle und nahm drei Verdächtige im Alter zwischen 34 und 40 Jahren fest.

Fünf gestohlene Elektrofahrräder, Fahrräder und andere Diebesgüter wurden beschlagnahmt. In Lygdon, Bezirk Boken, wurde ein Zaun entdeckt.Die Polizei fand bei ihm mehrere Fahrräder, Elektroroller, Batterien und Ladegeräte. Gegenüber den Ermittlern gab er zu, die gestohlenen Gegenstände auf dem Parkplatz von Coesfelds 40-jährigem Verdächtigen gekauft zu haben.

Hinweis der Polizei

