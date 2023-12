Besuchszahlen - Positive Bilanz des rheinland-pfälzischen Weihnachtsmarktes

Glühwein, Lebkuchen und mehr: Am Ende der Saison zogen viele Weihnachtsmarktveranstalter und -akteure in Rheinland-Pfalz eine positive Bilanz. Im zweiten Jahr des Festes, das nicht durch die neue Kronen-Epidemie eingeschränkt wurde, konnte der Markt eine gute Besucherzahl begrüßen. "Wir sind trotz des schlechten Wetters sehr zufrieden", sagt Marco Sottile, Sprecher der Mainzer Weihnachtsmarktbeschicker.

Trotz der Tatsache, dass der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt im Jahr 2023 fast eine Woche weniger geöffnet war, zogen die Budenbetreiber ein positives Fazit, so Sottile. Am Heiligabend herrschte auf den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt und am Mainzer Dom reges Treiben.

Auch Thomas Vatheuer, Sprecher der Arge Trier Weihnachtsmarkt, zeigte sich zufrieden mit dem Umsatz und den Besucherzahlen. Viele Touristen kommen nach Trier, vor allem aus dem benachbarten Ausland: "Man hört internationale Sprachen", so Vatheuer. Die internationalen Gäste kommen vor allem aus den benachbarten Benelux-Ländern und Frankreich. Auch die in Rheinland-Pfalz stationierten US-Streitkräfte wurden vom Weihnachtsmarkt angezogen.

"Das Wetter war eine kleine Katastrophe", klagte Detlev Konitz, Organisator des Koblenzer Weihnachtsmarktes. Trotz der vielen Regentage waren die Teilnehmer mit der vorweihnachtlichen Situation zufrieden. So kamen "unzählige kaufkräftige Menschen" auf den Weihnachtsmarkt. Die Feierlichkeiten verliefen den Angaben zufolge friedlich: "Die Sicherheitskräfte waren langweilig."

Christoph Keimes, Geschäftsführer der Ludwigshafener Tagungs- und Marketinggesellschaft Lukom, sagt: "Die Rückmeldungen der Ausführenden waren insgesamt zufriedenstellend: Sie waren mit den Umsätzen sehr zufrieden."

