Illegales Glücksspiel? - Polizeieinsatz in Kiel: Razzia in Spielhalle

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in einer Großaktion Cafés, Bars und Einkaufszentren in Kiel durchsucht. Zu den Hintergründen und Einzelheiten des Einsatzes machten die Beamten zunächst keine Angaben. Neben der Polizei seien auch Steuerfahnder vor Ort gewesen, berichteten die „Kieler Nachrichten“. „Einsatzkräfte haben die Spielautomaten aus dem Haus entfernt“, heißt es in dem Bericht. „Bei dem Einsatz könnte es sich um illegales Glücksspiel gehandelt haben.“

Quelle: www.stern.de