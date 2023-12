Pierre Cardin: Der 97-jährige Modeschöpfer mit Visionen für das Jahr 2069

"Mein Lieblingskleidungsstück ist das, das ich für ein Leben erfinde, das es noch nicht gibt", wird er oft zitiert, "die Welt von morgen".

Cardin erfand den Minirock mit messerscharfen, geometrischen Silhouetten, juwelengroßen Verzierungen, großen Reißverschlüssen und Ausschnitten neu. Er entwarf Strickuniformen, Korsetts und Jumpsuits für jedes Geschlecht. Innovative synthetische Materialien wie Acryl, Vinyl, Pailletten, Lurex und schimmernde Metalle kamen in seinen Entwürfen häufig vor. Er arbeitete mit einem Material namens Dynel, einem Textil, das durch Hitze zu komplexen Faltenmustern geformt werden konnte, und vermarktete eine Version davon unter dem Namen Cardine.

Als Designer von Ensembles entwarf er gewölbte Glashelme und architektonische Hüte in kräftigen Blockfarben. Er entwarf außergewöhnliche Outfits und regte die Fantasie der Öffentlichkeit für eine Zeit an, in der die Raumfahrt alltäglich sein könnte.

Cardin wurde als jüngstes von 10 Geschwistern in Italien geboren und zog als kleines Kind nach Frankreich, als seine Familie vor dem Faschismus nach Saint-Étienne floh. Als Student arbeitete er in mehreren Teilzeitjobs, unter anderem bei einem Schneider, bevor er 1945 nach Paris ging und davon träumte, Couturier zu werden.

Dort arbeitete er für das Haus Paquin und Elsa Schiaparelli und später unter Christian Dior in der Zeit des "New Look", bevor er 1950 sein eigenes Modehaus gründete. Seine eleganten Entwürfe fanden Anklang bei wohlhabenden Persönlichkeiten und der amerikanischen First Lady Jacqueline Kennedy. Auf der Leinwand und in Magazinen machten Jeanne Moreau, Brigitte Bardot und Mia Farrow seine Talente einem breiten Publikum bekannt.

Es war Cardins frühe Ausbildung in traditioneller Schneiderei, die es ihm ermöglichte, mit seinen futuristischen Entwürfen, die zu seinem Markenzeichen wurden, die Konventionen geschickt zu dekonstruieren. In den späten 1950er Jahren entwarf er seine erste Herrenmodekollektion und später eine ikonische Kollektion kragenloser Anzüge für die Beatles.

Die 1964 auf den Markt gebrachte Cosmocorps-Kollektion mit ihren farbenfrohen Jumpsuits und Trikots diente als Inspiration für die Unisex-Uniformen der Star Trek"-Crew. Seine unverwechselbare Ästhetik wurde sogar in der Zeichentrickserie "Die Jetsons" nachgeahmt, als die Familienmatriarchin Judy ein fabelhaftes "Pierre-Mars-Original" mit hochgeschlagenem Kragen und leuchtendem Mieder trug - ein Merkmal, das 1968 mit seiner batteriebetriebenen "robe electronique" tatsächlich Einzug in Cardins Entwürfe halten sollte.

"Pierre verfolgte seit den 1950er Jahren das Weltraumrennen, das mit der Entwicklung seiner Karriere zusammenfiel", so Matthew Yokobosky, Kurator von "Future Fashion", einer neuen Retrospektive, die sich auf Cardins Couture-Stücke konzentriert. "Er hat an diesen Silhouetten gearbeitet und diese Fantasien geschaffen. Cardin wird oft in einem Atemzug mit André Courrèges, Emanuel Ungaro (und) Paco Rabanne genannt, aber er hatte diese großen Momente des Durchbruchs, in denen seine Arbeit wirklich einen Sinn definierte, der sich von allem anderen abhob."

Die Ausstellung mit über 170 Werken wird dieses Wochenende im Brooklyn Museum eröffnet. Jahrestag der Apollo-11-Mondlandung zusammenfällt - ein Ereignis, das Cardins Arbeit unmittelbar beeinflusst hat.

"Er besuchte 1969 das NASA-Hauptquartier in Houston, gleich nachdem sie auf dem Mond gelandet und zurückgekehrt waren, es war also keine Fantasie mehr", sagt Yokobosky. "Er probierte den Raumanzug von Neil Armstrong an, (er war) einer der wenigen Zivilisten, die dies jemals taten."

Auch im Alter von 97 Jahren bleibt Cardins Blick auf die Zukunft gerichtet: "Im Jahr 2069 werden wir alle in 'Cosmocorps'-Ensembles auf dem Mond oder dem Mars spazieren gehen", prophezeit er. "Frauen werden Plexiglas-Cloche-Hüte und Schlauchkleidung tragen, Männer elliptische Hosen und kinetische Tuniken.

Damals zeichneten Cardins Visionen aus der Mitte des Jahrhunderts eine ausgesprochen optimistische Zukunft, die von der Möglichkeit des Fortschritts, des Experimentierens und der Erforschung geprägt war. Aus heutiger Sicht bietet sein Werk ein wunderbar eigenartiges Porträt des Unbekannten und ein willkommenes Gegenmittel zum derzeitigen Klima der Angst.

"Was die Menschen in den 60er Jahren für die Zukunft hielten, ist nicht das, was wir heute für die Zukunft halten, denn es ist eine andere Gesellschaft, aber er hat einen Schritt nach vorn gemacht", sagt Yokobosky. "Wir tragen (seine Visionen) vielleicht nicht alle heute, aber Cardin war radikal und mutig genug, um die Menschen dazu zu bringen, Risiken einzugehen und sich zu fragen: Was könnte es in der Zukunft noch geben?"

"Pierre Cardin: Future Fashion" ist noch bis zum 5. Januar 2020im Brooklyn Museum zusehen .

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com