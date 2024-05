Phoenix Suns entlassen Cheftrainer Frank Vogel

Mit Vogel an der Spitze hatten die Suns eine Bilanz von 49 Siegen und 33 Niederlagen. In der Western-Conference-Serie gegen die Minnesota Timberwolves in den Playoffs mussten sie sich jedoch in allen vier Spielen geschlagen geben.

Jim Jones, Präsident und General Manager der Suns, sagte in einer Erklärung: "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einen anderen Trainer für unser Team brauchen. Wir schätzen Franks harte Arbeit und sein Engagement". Er fügte hinzu: "Wir sind hier, um eine Meisterschaft zu gewinnen, und die letzte Saison war weit unter unseren Erwartungen. Wir werden unsere Abläufe immer wieder überprüfen und Änderungen vornehmen, um unsere Meisterschaftsambitionen zu erreichen. Wir alle sind verantwortlich, und es liegt in meiner Verantwortung, zusammen mit Josh und den Eigentümern, einen Meisterschaftskader zusammenzustellen."

Vogel löste Monty Williams ab, der entlassen wurde, nachdem das Team in der Saison 2023 im Halbfinale der Western Conference gegen die Denver Nuggets verloren hatte. Vogel ist seit 12 Jahren NBA-Cheftrainer und war auch bei den Orlando Magic, Indiana Pacers und LA Lakers tätig, wo er sein Team in der Saison 2019-20 zur NBA-Meisterschaft führte.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com