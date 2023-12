Passagier muss 1.874 Dollar Strafe zahlen, nachdem zwei nicht deklarierte McMuffins im Gepäck gefunden wurden

Der ungenannte Reisende wurde zu einer Geldstrafe von 2.664 australischen Dollar (1.874 Dollar) verurteilt, nachdem letzte Woche bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Darwin im Northern Territory zwei nicht deklarierte McMuffins mit Ei und Rindfleischwurst sowie ein Schinkencroissant in seinem Gepäck gefunden worden waren.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die australischen Behörden strenge neue Biosicherheitsvorschriften eingeführt hatten, nachdem ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Indonesien auf Bali, einem beliebten Reiseziel für australische Touristen, übergegriffen hatte.

Das australische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft teilte mit, dass ein Biosicherheits-Detektorhund namens Zinta im Rucksack des Passagiers eine Reihe von nicht deklarierten Risikoprodukten" entdeckt habe, darunter auch die Fast-Food-Produkte.

"Dies wird die teuerste Maccas-Mahlzeit sein, die dieser Passagier je gegessen hat", sagte Murray Watt, Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, in einer Erklärung.

"Diese Geldstrafe ist doppelt so hoch wie ein Flug nach Bali, aber ich habe kein Verständnis für Leute, die Australiens strenge Biosicherheitsmaßnahmen missachten, und die jüngsten Entdeckungen zeigen, dass Sie erwischt werden."

Strenge Biosicherheitsmaßnahmen

In der Erklärung wurde weiter bestätigt, dass gegen den Passagier "ein Bescheid über 12 Einheiten erlassen wurde, weil er es versäumt hat, potenziell mit einem hohen Biosicherheitsrisiko behaftete Gegenstände zu deklarieren und ein falsches und irreführendes Dokument vorgelegt hat." Die beschlagnahmten Produkte sollen auf Maul- und Klauenseuche getestet werden, bevor sie vernichtet werden.

"Australien ist frei von MKS, und wir wollen, dass das auch so bleibt", fügte Watt hinzu.

Letzten Monat kündigte die australische Bundesregierung ein 9,8 Millionen Dollar teures Biosicherheitspaket an, das neue Maßnahmen an den Grenzen des Landes vorsieht, darunter Fußmatten zur Hygiene an allen internationalen Flughäfen und Biosicherheitshunde, die sowohl am Flughafen von Darwin als auch am Flughafen von Cairns stationiert sind, nachdem sich die hochansteckende Krankheit über Rinder in Indonesien auszubreiten begann.

Experten schätzen, dass ein Ausbruch in Australien einen wirtschaftlichen Schaden von bis zu 80 Milliarden Dollar verursachen könnte.

"Reisende, die aus Indonesien einreisen, werden aufgrund des Auftretens der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Indonesien deutlich strengeren Biosicherheitskontrollen unterzogen", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft vom 19. Juli.

"Die Nichtangabe von Biosicherheitsrisiken stellt einen Verstoß gegen die australischen Biosicherheitsgesetze dar, und jeder, der dagegen verstößt, kann mit einem Bußgeldbescheid von bis zu 2.664 Dollar belegt werden.

"Reisenden, die mit einem befristeten Visum nach Australien einreisen, kann das Visum annulliert werden, und in diesem Fall wird ihnen die Einreise nach Australien verweigert."

Während die MKS für den Menschen relativ harmlos ist, verursacht sie bei Paarhufern wie Rindern, Schafen, Schweinen, Ziegen und Kamelen schmerzhafte Blasen und Läsionen am Maul und an den Füßen, die sie an der Nahrungsaufnahme hindern und in einigen Fällen zu schweren Lahmheiten und zum Tod führen.

Die Krankheit kann von lebenden Tieren, in Fleisch und Milchprodukten sowie auf der Kleidung, dem Schuhwerk oder sogar dem Gepäck von Menschen übertragen werden, die mit infizierten Tieren in Kontakt gekommen sind.

"Die Auswirkungen der Maul- und Klauenseuche auf die Landwirte sind unvorstellbar", sagte Fiona Simson, Präsidentin der National Farmers' Federation, letzten Monat gegenüber CNN.

"Aber es geht nicht nur um die Landwirte. Wenn das australische Bruttoinlandsprodukt um 80 Milliarden Dollar geschmälert würde, wäre das eine wirtschaftliche Katastrophe für alle.

