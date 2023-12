Passagier an Bord einer Kreuzfahrt, die wegen einer Covid-Angst unterbrochen wurde, hat nach offiziellen Angaben keinen Virus

Der Mann war zunächst positiv auf das Virus getestet worden, als er sich an Bord der von Royal Caribbean International betriebenen Quantum of the Seas befand.

Dieser Test wurde nun als negativ eingestuft, teilten die singapurischen Behörden in einer Erklärung mit.

Das Schiff befand sich auf einer dreitägigen, viertägigen "Kreuzfahrt ins Nirgendwo"-Route rund um Singapur, die Teil eines Programms zur Wiederbelebung des Inlandsreiseverkehrs in Singapur inmitten von Covid-19 war.

Die engen Kontaktpersonen des Mannes wurden unter Quarantäne gestellt, während eine Reihe von Passagieren und Besatzungsmitgliedern gezwungen war, an Bord zu bleiben, während die Kontaktpersonen ermittelt wurden.

"Wir haben die Quarantäneanordnungen für seine engen Kontaktpersonen aufgehoben, die zuvor als Vorsichtsmaßnahme unter Quarantäne gestellt worden waren, während die Untersuchungen liefen", heißt es in der Erklärung.

Royal Caribbean wird die Passagiere der Quantum of the Seas-Kreuzfahrt für den verpassten Reisetag entschädigen, teilte die Kreuzfahrtgesellschaft mit.

Ein für den 10. Dezember geplanter Segeltörn wurde gestrichen. Nachdem alle Passagiere von Bord gegangen sind, wird das Schiff nun gründlich gereinigt und desinfiziert, heißt es in der Pressemitteilung von Royal Caribbean.

Der ursprüngliche positive Test veranlasste die Kreuzfahrtgesellschaft, die Behörden in Singapur über die Nachricht zu informieren und in den Hafen zurückzukehren.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus in Singapur gebracht. Die übrigen 1.679 Passagiere und 1.148 Besatzungsmitglieder wurden auf das Coronavirus getestet, auch wenn sie nicht in direktem Kontakt mit dem infizierten Passagier standen.

"Wir haben eng mit der Regierung zusammengearbeitet, um ein gründliches System zu entwickeln, mit dem alle Gäste und Besatzungsmitglieder getestet und überwacht werden und das den besten Praktiken im Bereich der öffentlichen Gesundheit folgt", sagte ein Vertreter von Royal Caribbean. "Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, diesen einzelnen Fall schnell zu identifizieren und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, ist ein Zeichen dafür, dass das System so funktioniert, wie es konzipiert wurde."

"Das Wohlergehen und die Sicherheit unserer lokalen Gemeinschaft sowie der Passagiere und der Besatzung haben weiterhin höchste Priorität. Alle Passagiere werden vor dem Einsteigen einem obligatorischen Covid-19-Test unterzogen, und während der gesamten Reise werden strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt", fügte der Vertreter hinzu.

Das Schiff war zu 50 % ausgelastet. Alle Passagiere mussten einen negativen Covid-19-Test vorweisen, um an Bord gehen zu können, und außerhalb ihrer Kabinen jederzeit eine Maske tragen.

Nur singapurische Staatsbürger durften Tickets für die Kreuzfahrt kaufen, und Besatzungsmitglieder aus der ganzen Welt verbrachten 14 Tage in Quarantäne im Stadtstaat, um für die Arbeit zugelassen zu werden.

Als zusätzliche Hygienemaßnahme wurde regelmäßig Frischluft durch das Schiff geleitet, so Royal Caribbean.

Die Quantum of the Seas feierte ihr Debüt im Jahr 2015 unter großem Jubel. Zu den Annehmlichkeiten an Bord gehören Autoscooter, eine bionische Bar mit iPad-Bestellfunktion, ein Fallschirmsprungsimulator und 19 Restaurants, darunter eines mit dem Thema "Alice im Wunderland". Bau und Ausstattung haben 1 Milliarde Dollar gekostet.

Angus Watson von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com