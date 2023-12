Paris Saint-Germain-Chef verspricht "viele Veränderungen" für eine "neue Ära" im Verein

Noch vor ein paar Wochen schien es sehr unwahrscheinlich, dass Kylian Mbappe in der französischen Hauptstadt bleiben würde. Bilder und Videos tauchten auf, die ihn beim Essen in Madrid zeigten, als ein Wechsel zu Real unausweichlich schien.

Nach einer turbulenten Saison, in der PSG nur den Titel in der Ligue 1 gewinnen konnte - eine Trophäe, von der der entlassene Trainer Mauricio Pochettino zugab, dass sie den Ambitionen des Vereins nicht gerecht wurde - und in der Champions League erneut auf dramatische Weise scheiterte, wäre es schwer gewesen, sich eine glänzende Zukunft für die französische Mannschaft vorzustellen, wenn Mbappe umsonst gegangen wäre.

Selbst mit Lionel Messi und Neymar in den Reihen von PSG besteht kein Zweifel daran, dass Mbappe sowohl auf dem Spielfeld als auch wirtschaftlich das wertvollste Kapital des Vereins ist.

Im Parc des Princes ist die Erleichterung darüber spürbar, dass PSG seinen jungen Superstar davon überzeugen konnte, einen neuen Dreijahresvertrag zu unterzeichnen, doch Al-Khelaifi betont, dass im Sommer noch viel Arbeit vor ihm liegt.

"Sicherlich wird es eine Menge Veränderungen geben", sagte der PSG-Präsident gegenüber Amanda Davies von CNN in Paris. "Wir werden sie wahrscheinlich [Ende der Woche] bekannt geben."

Für Pochettino und PSG-Sportdirektor Leonardo werden diese Worte besonders bedrohlich klingen, da die Spekulationen über die Zukunft der beiden beim Pariser Klub zunehmen.

Auf die Frage, ob es einen neuen Trainer geben wird, antwortete Al-Khelaifi: "Wir wollen eine neue Ära bei Paris Saint-Germain einleiten, ein neues Projekt, frischen Wind. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass alle wieder motiviert sind.

"Die Niederlage in der Champions League war nicht einfach, dafür übernehme ich die Verantwortung", fügte Al-Khelaifi hinzu und bezog sich dabei auf die Viertelfinalniederlage gegen Real Madrid, obwohl PSG beide Partien dominierte: "Ich bin der Präsident und trage die Verantwortung, aber alles kann passieren und alles wird auch in Zukunft passieren. Ich gebe niemandem die Schuld, egal wer bleibt oder geht, ich bin einer der ersten, der für alles verantwortlich ist, für die Ergebnisse.

"Ich gebe also niemandem die Schuld und das ist wirklich wichtig für mich, aber am Ende müssen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen.

"Wir [werden] einige davon treffen, einige werden bald kommen und ich denke, dass das, was wir wirklich erreichen wollen, im Grunde genommen [ist], stärker zu sein als letzte Saison - und das ist das einzige Ziel, das ich will, größer zu sein als letzte Saison."

Wir sind einer der großen Klubs

Trotz der monatelangen Gerüchte um Mbappés Abgang war Al-Khelaifi nach eigenen Angaben immer "sehr zuversichtlich", dass der 23-Jährige in Paris bleiben würde.

Doch diese Saison war vielleicht schwieriger, als man sich im Verein hätte vorstellen können. Als PSG im vergangenen Sommer ankündigte, Messi, einen der größten Spieler aller Zeiten, nach seinem Weggang vom FC Barcelona ablösefrei zu verpflichten, hätte wohl kaum jemand erwartet, dass die Mannschaft so gut abschneiden würde, wie sie es tat.

Selbst der Silberstreif der Saison, der Gewinn des Titels in der Ligue 1, wurde von den Fans mit Hohn und Spott bedacht. Nach dem 1:1-Unentschieden von PSG im Heimspiel gegen Lens, das den 10. französischen Rekordtitel einbrachte, buhten große Teile des Publikums im Parc des Princes ihre Mannschaft in der Halbzeit aus und verließen 15 Minuten vor Schluss das Stadion.

Aus Frust über die peinliche Kapitulation der Mannschaft in der Champions League gegen Real Madrid machten die Fans ihren Unmut deutlich, und das Stadion hatte sich bereits 10 Minuten nach dem Abpfiff fast vollständig geleert. Die Spieler schwänzten sogar die traditionelle Ehrenrunde nach dem Gewinn der Meisterschaft.

Al-Khelaifi gibt zu, dass in dieser Saison "viele Dinge" nicht richtig gelaufen sind.

"Wir haben die Ligue 1 gewonnen, und ich glaube, die Leute haben gesagt, das sei ganz einfach, aber es ist nie einfach, den Pokal zu gewinnen", sagte er. "In der Champions League haben wir uns nicht schlecht geschlagen, bis zur 65. Minute des zweiten Spiels gegen Real, als wir das ganze Spiel kontrollierten.

"Hier hätten wir vier zu null gewinnen müssen, aber Real hat gewonnen und verdient gewonnen. Glückwunsch an sie. Das ist die Wahrheit. In der Champions League gibt es mehr Details, immer kleine Details, und man muss Glück haben und auch an sich selbst, die Spieler und das ganze Personal glauben.

"Wir glauben wirklich, dass wir heute einer der großen Klubs sind, ich glaube es selbst, und jeder muss daran glauben und daran arbeiten. Wenn man das Trikot von Paris Saint-Germain trägt, ist man ein großer Spieler in einem großen Verein und man kann nur hier gewinnen.

"Das ist die Mentalität, die wir schaffen wollen. Wir wissen, dass es manchmal nicht einfach ist, aber das ist es, was wir aufbauen wollen, den Geist und die Siegermentalität."

Es gibt Liebe

Al-Khelaifi sagt, er habe sich während des Verhandlungsprozesses mehrmals mit Mbappe und seiner Familie getroffen, aber er betont, dass sie über "nichts anderes als Fußball" gesprochen haben.

Wenn Mbappe bei PSG bleibt, wird er zum bestbezahlten Spieler des Weltfußballs mit einem Gehalt von rund 1 Million Pfund (1,25 Millionen Euro) pro Woche, nachdem er laut Sky Sports eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Pfund (125 Millionen Euro) kassiert hat.

Al-Khelaifi glaubt jedoch, dass Mbappe nur durch das sportliche Projekt motiviert war, das PSG ihm bot, und durch die Möglichkeit, seinen Heimatverein weiterhin auf höchstem Niveau zu vertreten.

"Das Einzige, was sie interessiert, ist der Sport und der Fußball", sagte er. "Wir haben das gleiche Ziel ... im Grunde wollen wir gewinnen und er will gewinnen. Er ist ein Kämpfer; er ist ein Gewinner.

"Vergessen Sie nicht, er ist Pariser, er ist ein Franzose. Er liebt sein Land. Er liebt seinen Verein. Er spielt seit fünf Jahren für diesen Verein, es gibt eine Beziehung. Zwischen ihm, dem Verein, den Fans und seinem Land besteht Liebe. Ich glaube, das war wirklich wichtig, und die Leute unterschätzen das vielleicht.

"Sie denken, dass es nur um den Vertrag geht und darum, wer mehr bieten kann, was überhaupt nicht stimmt. Ich denke, er ist wirklich erstaunlich. Er ist nicht nur ein fantastischer Spieler, der beste Spieler der Welt, sondern auch ein fantastischer Mensch."

Quelle: edition.cnn.com