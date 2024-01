Original-Treppe des Eiffelturms steht zum Verkauf

Die 25-stufige, 4 Meter hohe Wendeltreppe war Teil des ursprünglichen Treppenhauses, als der Eiffelturm 1889 unter großem Beifall eröffnet wurde.

Die Wendeltreppe, Teil der Verbindung zwischen den Ebenen zwei und drei, war Teil der Struktur des Turms bis 1983, als Aufzüge installiert wurden.

Andere Abschnitte dieser ursprünglichen Treppe befinden sich in zwei Pariser Museen: dem Musée d'Orsay und der Cité des sciences. Auch im Osten Frankreichs, im Musée de l'Histoire du Fer, gibt es ein Stück.

Weiter entfernt können Sie Eiffeltreppen in den Gärten der Yoishii-Stiftung in Yamanashi in Japan und eine weitere in der Nähe der Freiheitsstatue in New York bewundern.

Wenn Sie sich selbst ein Stück dieser Pariser Ikone sichern wollen, müssen Sie viel Geld übrig haben, um es auszugeben. Das französische Auktionshaus Artcurial schätzt den Wert des Stücks auf 40.000 bis 60.000 Dollar.

Und Sie sollten sich beeilen. Die Auktion findet am 27. November statt.

Die zum Verkauf stehenden Stufen sind derzeit im Innenhof von Artcurial am Rond-pont des Champs-Elysées für die Öffentlichkeit ausgestellt.

Es ist das dritte Mal, dass Artcurial ein Stück des Eiffelturms versteigern wird. Im Jahr 2013 wurde ein 3,5 Meter langes Originalteil für 220.000 Euro (249.000 US-Dollar) versteigert. Im Jahr 2016 wurde ein anderes Teilstück für 523.800 Euro (593.000 Euro) versteigert.

