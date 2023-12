Landtag - Oppositionsführer Midiatli kocht für Obdachlose in Kiel

Der schleswig-holsteinische Oppositionsführer Serpier Midiatli (SPD) hat am Donnerstag in Kiel erneut für Obdachlose und von drohender Obdachlosigkeit Betroffene gekocht. „Aber jeder darf kommen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Morgens greift die 48-Jährige zum Kochlöffel und bereitet mit Diakonie-Mitarbeitern in ihrem Restaurant in Kiel Putengulasch und Spaghetti für 100 Personen zu.

Später servierte Midiatli zusammen mit Bischof Nora Steen Essen an einem geselligen Treffpunkt im Garden District (dem „Kieler Anker“ der Diakonie). Der ehemalige Gastronom Midiatli sagte, die Idee, für Bedürftige zu kochen, sei während der Coronavirus-Pandemie entstanden. Im dritten Jahr in Folge kochte sie zusammen mit einer Freundin über Weihnachten zwei Tage lang für Menschen. "Das ist toll."

Mit Unterstützung der Stadt Kiel bietet der Kieler Anker zwei Trinkstuben für obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen an. Sie können sich während des Arbeitstages in einem geschützten Raum aufhalten und dort niedrig konzentrierten Alkohol trinken. Außerdem gibt es jeden Tag Mittagessen. Laut Diakonie wird der Vorschlag durch Spenden finanziert.

Quelle: www.stern.de