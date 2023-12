Ons Jabeur erreicht mit Sieg gegen Tatjana Maria ihr erstes Grand-Slam-Finale in Wimbledon

Die Tunesierin Jabeur hatte bereits beim diesjährigen Wimbledon-Turnier Geschichte geschrieben, als sie als erste Araberin oder Nordafrikanerin im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers stand, und mit ihrem kämpferischen Sieg gegen Maria ging sie noch einen Schritt weiter.

Die an Nummer drei gesetzte Spielerin, die in diesem Turnier erst zwei Sätze abgegeben hat, gewann den ersten Satz nach einem doppelten Aufschlag-Break, aber Maria nutzte ihren Slice und antwortete mit einem Break, um den zweiten Satz zu gewinnen.

Bei ausgeglichenem Spielverlauf gewann Jabeur zu Beginn des dritten Satzes mit einem Break die Oberhand und ließ beim Stand von 3:0 ein weiteres folgen, als Maria einen einfachen Vorhandvolley ins Aus schlug.

Von da an war das Match so gut wie entschieden, und Jabeur nutzte ihren zweiten von drei Matchbällen, nachdem Maria ins Netz zurückgeschlagen hatte, zum Sieg.

"Ich bin eine stolze Tunesierin, die heute hier steht", sagte Jabeur, die am Samstag im Finale auf Elena Rybakina treffen wird, in ihrem Interview auf dem Platz, "und ich weiß, dass sie in Tunesien gerade verrückt werden.

"Ich versuche einfach, so viel wie möglich zu inspirieren. Ich möchte mehr und mehr, nicht nur tunesische, sondern auch arabische und afrikanische Spielerinnen auf der Tour sehen. Ich liebe das Spiel einfach und möchte diese Erfahrung mit ihnen teilen.

Jabeur und Maria sind eng befreundet und umarmten sich am Ende des Matches am Netz. Als das Publikum den beiden Spielerinnen applaudierte, zog Jabeur Maria zurück auf den Platz und forderte die Zuschauer auf, ihre Gegnerin anzufeuern.

Die Deutsche hat in Wimbledon das beste Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere gespielt, nur 15 Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes.

Sie ist erst die sechste Frau im Alter von 34 Jahren oder älter, die in einem Grand-Slam-Halbfinale steht, und tritt damit in die Fußstapfen von Venus und Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert und Billie Jean King.

"Sie muss mir jetzt ein Barbecue machen, um mich für das viele Laufen zu entschädigen", scherzte Jabeur nach dem Match.

"Ich wollte den Moment am Ende unbedingt mit ihr teilen, denn sie ist eine Inspiration für so viele Spielerinnen, mich eingeschlossen. Dass sie nach zwei Babys zurückkommt - ich kann nicht glauben, wie sie das geschafft hat.

Jabeur hatte es vor dem diesjährigen Turnier noch nie über das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers hinaus geschafft, doch in dieser Saison ist sie in der Form ihres Lebens und hat sich auf Platz 2 der Weltrangliste hochgearbeitet.

Letztes Jahr schrieb sie Geschichte, als sie als erste arabische Spielerin - ob männlich oder weiblich - in die Top 10 der Einzelrangliste aufstieg.

Rybakina betäubt Halep

Im anderen Halbfinale am Donnerstag überraschte Rybakina die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep mit einer brillanten Leistung in zwei Sätzen - 6:3, 6:3.

Für die 23-jährige Rybakina ist es das erste Major-Finale und sie wird die jüngste Finalistin im Dameneinzel in Wimbledon seit Garbine Muguruza im Jahr 2015.

"Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es war wirklich gut. Heute war ich mental gut vorbereitet und habe alles getan, was ich konnte, und es war ein unglaubliches Match", sagte Rybakina, die erste Spielerin aus Kasachstan, die ein Finale in Wimbledon erreicht hat, in ihrem Interview nach dem Spiel.

Halep wird unterdessen enttäuscht sein, dass sie aus ihrer starken Form kein Kapital schlagen konnte, nachdem sie vor dem Match am Donnerstag keinen Satz im Turnier abgegeben hatte.

