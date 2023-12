Theaterschauspieler - Oliver Masucci liebt es immer noch, auf der Theaterbühne zu stehen

Schauspieler Oliver Masucci (55, „Schachnovelle“, „Darkness“) hat seine Liebe zum Theater auch nach sieben Jahren Dreharbeiten zu in- und ausländischen Filmen und TV-Serien nicht verloren. „Ich habe lange nichts vermisst. Nicht wirklich. Weil ich mich so in Unordnung gebracht habe“, sagte der gebürtige Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Seine Leidenschaft für das Theater erlangte er jedoch durch eine szenische Lesung seines autobiografischen Buches „Träumertanzer“ wieder.

„Mit dem Publikum auf der Bühne zu stehen, fügt eine weitere Ebene hinzu und spielt sich dann von selbst ab, anders als vor der Kamera. Man interagiert mit dem Publikum, was ich sicherlich vor mir mache. „Das habe ich nicht.“ eine Kamera. „Im Gegenteil, vor der Kamera kommt es darauf an, nicht für andere aufzutreten.“ Beim Filmen muss man sich keine Sorgen machen, ob jemand zuschaut, sonst ist man zu groß und es ist umsonst . „Für das Kino- und Fernsehpublikum funktioniert das nicht, fürs Kino aber schon.“ Wie ich schon sagte: Ich habe es überhaupt nicht vermisst. Aber jetzt, wo ich es zum ersten Mal wieder erlebe, denke ich: Wow! Das ist großartig. "

Masucci gewann einen Deutschen Filmpreis für seine Darstellung des Fassbender in „The Dreadful Child“ und wurde in der Netflix-Serie „Dark“ international bekannt. Zuletzt spielte er in dem Fantasyfilm „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnis“ mit. Im Februar wird er als Hogwarts-Lehrer Severus Snape in Hamburgs Drama „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zu Gast sein.

