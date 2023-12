3. Liga - Oliver Bautista Meyer kehrt zu Dynamo Dresden zurück

Dynamo Dresden hat Oliver Bautista Meyer vorzeitig von der Wehr ausgeliehen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird zum Trainingsauftakt am 2. Januar an die Elbe reisen. „Seine jüngsten Leistungen, Tore und Assists veranschaulichen diese Entwicklung“, sagte Dynamo-Sportdirektor Ralf Becker in einer Erklärung am Donnerstag.

Mit Batista Maier in der Startelf schlug der SC Wil Dresden am 17. Spieltag mit 1:0. Der Offensivspieler, der in seiner Jugend bei Kaiserslautern und Bayern München trainierte, erzielte in 30 Spielen für Wehr 10 Tore und lieferte 11 Assists. Zuvor steuerte er in 20 Spielen für Dynamo 8 Assists bei.

Quelle: www.stern.de