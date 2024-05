Oakland ändert die Bezeichnung des Flughafens in "San Francisco Bay Oakland International" inmitten der Markenrechtsklagen von San Francisco.

"Der Flughafen von Oakland will sich einen neuen Namen geben, um mehr Nonstop-Flüge anzubieten und seine Lage an der Bucht von San Francisco ins Bewusstsein der Reisenden zu rücken. Nach Angaben des Hafens von Oakland ist diese Namensänderung von entscheidender Bedeutung für die umfassendere Aufgabe des Flughafens, den Standort als wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt zu stärken und auszubauen. Der Flughafen wird seinen aus drei Buchstaben bestehenden Code "OAK" beibehalten.

Der Vorschlag zur Namensänderung erhielt am 11. April grünes Licht vom Aufsichtsrat, woraufhin die Stadt San Francisco, die Inhaberin der Marke "San Francisco International Airport" ist, am 18. April eine Klage einreichte, um die angebliche Verletzung zu verhindern. Das Anwaltsteam der Stadt behauptete, dass Oakland zwar alternative Namensvorschläge gemacht habe, aber "absichtlich und wissentlich aus der Verwechslung Kapital geschlagen" habe.

Die Präsidentin der Hafenkommission, Barbara Leslie, erklärte in einer Presseerklärung, das Gremium sei mit einer gemeinsamen Vorliebe für Oakland und der Entschlossenheit, die Stadt und den Flughafen florieren zu sehen, in diese Gespräche gegangen.

"Seit unserer ersten Entscheidung hat sich der Hafen mit verschiedenen Gemeindevertretern und Interessenvertretern getroffen und sich mit deren Bedenken auseinandergesetzt. Wir gehen mit der Absicht voran, unsere Vergangenheit zu ehren und gleichzeitig eine einheitlichere, integrative Zukunft zu gestalten", sagte Leslie.

Der Staatsanwalt von San Francisco, David Chiu, forderte die Kommissare am Dienstag auf, die Namensänderung zu überdenken, und kündigte an, eine Klage einzureichen, sollte der Name unverändert bleiben.

Die Stadt plant, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, heißt es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft, da die Namensänderung angeblich zu Verwirrung, Irrtümern und finanziellen Verlusten für die Reisenden führen könnte.

"Die Umbenennungsstrategie scheint speziell darauf ausgerichtet zu sein, Touristen, die sich in der Geographie der Bay Area nicht auskennen, in die Irre zu führen, indem sie impliziert, dass OAK eine geschäftliche Verbindung zum SFO hat, was nicht stimmt", heißt es in der Erklärung.

Als Reaktion auf die Entscheidung vom Donnerstag erklärte die Sprecherin der Stadtverwaltung von San Francisco, Jen Kwart, in einer Mitteilung: "Es ist enttäuschend, dass Oakland unsere mehrfachen Vorschläge zur Zusammenarbeit bei alternativen Namen abgelehnt hat und damit einen Rechtsstreit notwendig machte. Wir haben keine andere Wahl, als die nächsten Schritte in unserer Markenklage einzuleiten."

Der Interimsdirektor für Luftfahrt im Hafen von Oakland, Craig Simon, erklärte in der Mitteilung vom Donnerstag, die Namensänderung solle das Passagierwachstum ankurbeln, da viele Reisende die Nähe des Flughafens zu den Attraktivitätsfaktoren der Region, wie den Hochschulen der Bay Area, dem Weinland, den wissenschaftlichen Forschungszentren und den Städten San Francisco und Berkeley, nicht erkennen würden.

58 % der Bevölkerung der Bay Area wohnt in der Nähe von OAK, und die Bevölkerung der Bezirke San Francisco und San Mateo beläuft sich auf 1,5 Millionen, heißt es in der Mitteilung. "Diese Kategorisierung wird die Welt derer, denen wir dienen, informieren."

