Niemand ist sicher": Frankreich schwört Maßnahmen gegen Bettwanzen in Paris

Der französische Verkehrsminister Clement Beaune sagte, er werde diese Woche eine Sitzung einberufen, um "weitere Maßnahmen zu ergreifen", um die Öffentlichkeit vor dem gemeldeten Anstieg der Zahl der blutsaugenden Insekten zu "beruhigen und zu schützen".

Die französischen Verkehrsbetriebe sind weiterhin "wachsam" in Bezug auf Bettwanzen, nachdem es Berichte über angebliche Sichtungen in öffentlichen Verkehrsmitteln gab, aber nach eigenen Angaben wurden in den letzten Tagen keine mehr gesichtet.

RATP, der Betreiber der Pariser Metro, sagte, er sei in dieser Angelegenheit "extrem wachsam", aber es habe in letzter Zeit keine Sichtungen gegeben.

Das Unternehmen teilte CNN am Montag mit, dass "jede Sichtung berücksichtigt wird und einer Behandlung unterzogen wird" und fügte hinzu, dass "in den letzten Tagen keine nachgewiesenen Fälle von Bettwanzen in unseren Anlagen aufgetreten sind".

Die RATP sagte, dass am Mittwoch vergangener Woche eine Meldung gemacht wurde, aber nach einer Überprüfung "kein Vorkommen von Bettwanzen in dem Zug festgestellt wurde".

Die Eisenbahngesellschaft SNCF, die viele Züge im Land betreibt, darunter auch den Eurostar, erklärte gegenüber CNN, dass sie Berichte über Ungeziefer sehr ernst nimmt", dass wir aber bis heute keine Bettwanzen beobachtet oder nachgewiesen haben".

Nachdem in den sozialen Medien mehrere Videos von Bettwanzen aufgetaucht sind, die in öffentlichen Verkehrsmitteln und an anderen Orten wie Kinos gesichtet wurden, haben Pariser Beamte und Gewerkschaften die Regierung zum Handeln aufgefordert.

In einem Gespräch mit dem französischen Fernsehsender LCI am Freitag bezeichnete der stellvertretende Bürgermeister von Paris, Emmanuel Gregoire, das Phänomen als "weit verbreitet".

"Man muss verstehen, dass in Wirklichkeit niemand sicher ist. Natürlich gibt es Risikofaktoren, aber in Wirklichkeit kann man sich überall Bettwanzen einfangen und sie mit nach Hause nehmen", sagte er.

Aufkommendes Phänomen

Vor drei Jahren startete die französische Regierung eine Kampagne zur Bekämpfung der Bettwanzen, zu der auch eine spezielle Website und eine Informationshotline gehören, als die Zahl der Insekten sprunghaft anstieg.

Gregoire sagte jedoch, dass trotz dieses Plans "täglich 3,6 Millionen Menschen nach Paris kommen, und die Bettwanzen machen auch vor den Außenbezirken der Stadt nicht halt".

Ein Experte der französischen Gesundheitsbehörde Anses sagte, das Problem sei "ein neues Phänomen in Frankreich und fast überall auf der Welt".

"Es ist vor allem auf die Bewegung von Menschen zurückzuführen, auf die reisende Bevölkerung, auf die Tatsache, dass Menschen in kurzfristigen Unterkünften wohnen und Bettwanzen in ihren Koffern oder ihrem Gepäck mitbringen", sagte Johanna Fite von der Anses-Abteilung für Risikobewertung gegenüber CNN.

Sie fügte hinzu, dass es eine "Eskalation" der Zahlen gebe, weil Bettwanzen zunehmend resistent gegen Insektizide seien.

"Wir beobachten immer mehr Bettwanzenpopulationen, die resistent sind, so dass es kein Wundermittel gibt, um sie loszuwerden", sagte Fite.

Der stellvertretende Bürgermeister von Paris warnte jedoch vor einer "Hysterie" in dieser Angelegenheit und wies darauf hin, dass sich immer mehr Pariser an die Informationsdienste des Rathauses wenden, um Informationen über Bettwanzen zu erhalten.

"Professionelle Unternehmen, die in Wohngebieten intervenieren, teilen uns mit, dass der Anteil der Interventionen wegen Bettwanzen im Vergleich zum Normalfall atypisch ist und schnell zunimmt", sagte er.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Paris auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 vorbereitet, aber die Behörden sagen, sie seien nicht besorgt.

"Es gibt keine Bedrohung für die Olympischen Spiele", sagte Gregoire.

"Bettwanzen gab es schon vorher und es wird sie auch danach geben", fügte er hinzu und sagte, die Spiele seien eine "Gelegenheit" für alle, gemeinsam an dem Problem zu arbeiten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com