Nach mehreren Dürrejahren wird es im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen zu Rekordniederschlägen kommen. Nach Angaben des Deutschen Wetteramtes (DWD) in Essen betrug der durchschnittliche Niederschlag in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag 1.138,6 Millimeter. Zehn Tage vor Jahresende liege der Anstieg um 0,4 Millimeter über dem bisherigen Rekordwert von 1966, teilte der DWD am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen im Jahr 1881 gab es noch nie ein feuchtestes Jahr. Weitere Spitzenjahre sind 1965 (1133,0 mm), 2007 (1128,2), 1998 (1126,4) und 1981 (1111,4).

Der DWD ist zuversichtlich, dass die Aufzeichnungen 2023 bis zum 31. Dezember andauern werden. Vor allem im Bergischen und Sauerland wird mit starken Niederschlägen gerechnet. Aber auch der Rest des Landes blieb nicht trocken.

