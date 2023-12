Reisevorsätze für das neue Jahr

Neujahrsvorsätze für 2024 Reisen

Mit Blick auf das Jahr 2024 ist es an der Zeit, Pläne für das kommende Jahr zu schmieden.

Marzipanschweinchen essen. Rote Unterwäsche tragen. Einen neuen Reisekoffer kaufen. Egal, wo auf der Welt man sich befindet, jede Kultur hat ihre eigene Art, das neue Jahr einzuläuten und Glück für die kommenden Monate zu bringen. Zu vielen dieser internationalen Traditionen gehört der Verzehr einer besonderen Speise oder Mahlzeit, wie Soba-Nudeln in Japan oder Weintrauben in Spanien.

Und wenn es darum geht, Reisepläne für 2024 zu schmieden, geht es nicht nur darum, wohin die Reise gehen soll, sondern auch darum, wie.

Im kommenden Jahr gibt es viele Möglichkeiten, die Welt verantwortungsvoll zu bereisen. Sie können auf Zug- und Busreisen zurückgreifen, wenn dies möglich ist, oder eine Fluggesellschaft suchen, die alternative Kraftstoffe verwendet. Sie können in Hotels übernachten, die umweltzertifiziert sind und nachhaltige Elemente einbeziehen. Und dank der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai können Sie hochwertiges Gepäck kaufen, das aus recycelten Flugzeugteilen besteht.

Und wenn Sie schon mal dabei sind, Vorsätze zu fassen, finden Sie in unseren Zusammenfassungen der unglücklichsten Flugzeugzwischenfälle und der unfreundlichsten Touristen des Jahres 2023 viele Hinweise darauf, was Sie nicht tun sollten.

Soneva Fushi Moskito-Ausrottungsprogramm

Bye bye Mücken?

Ein gehobenes Inselresort hat sich vorgenommen, dass seine Besucher ihre Reise nicht damit verbringen, sich vor Mückenstichen zu kratzen.

Anstatt sich auf Programme zur Mückenbekämpfung mit Chemikalien zu verlassen, experimentiert das Soneva Fushi Resort auf den Malediven mit speziellen Fallen, die die Mücken anlocken, indem sie nach Menschen riechen. Und noch besser? Der Rückgang der Moskitos trägt dazu bei, dass einheimische Pflanzen und Blumen gedeihen.

Unabhängig davon, ob Ihre Reisepläne für 2024 eine maledivische Insel vorsehen oder nicht, haben unsere Partner von CNN Underscored, einem zu CNN gehörenden Ratgeber für Produktbewertungen und -empfehlungen, die besten Mückenschutzmittel auf dem Markt bewertet und geprüft.

Türkisches Vergnügen

In der gesamten nördlichen Hemisphäre hat die Kälte des Winters Einzug gehalten. Eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen, ist die Vorstellung, an einem heißen, dampfenden Ort zu sein - zum Beispiel in einem türkischen Hamam.

Das berühmte Zeyrek Çinili Hamam, das seit fast 500 Jahren in Istanbul seinen Dienst tut, wurde vor kurzem für die Öffentlichkeit wiedereröffnet. Es ist derzeit ein Museum und soll im März 2024 als Hamam mit getrennten Damen- und Herrenbereichen wieder in Betrieb genommen werden.

Die Besucher können drei verschiedene Ebenen erleben: einen kalten Raum, einen trockenen Sitzbereich und das mit 50 Grad heißem Dampf gefüllte Hararet, dessen Herzstück der "Bauchstein" ist. Im Museum zeigt eine Augmented-Reality-Darstellung das ursprüngliche, schillernde Aussehen des Hamams aus Kacheln.

Wie die Schriftstellerin Alice Barnes-Brown es ausdrückt, ist der Zeyrek Çinili Hamam "der einzige Ort in der Stadt, an dem man etwas Neues lernen, eine AR-Erfahrung machen, eine Tasse Kaffee trinken, sich in der Öffentlichkeit ausziehen und sich trotzdem entspannt fühlen kann, wenn man wieder herauskommt."

Falls Sie es verpasst haben.

Warum sollte jemand eine Brücke bauen, die sich nicht in der Mitte trifft?

Die Antwort hat etwas mit Romantik zu tun.

Man kann diesen Laden nur über einen Klettersteig erreichen.

Er wurde als der "unpraktischste Laden der Welt" bezeichnet.

Nach ihrer Scheidung zog sie von Texas nach Italien.

"Mein Geld reicht hier viel weiter ", sagte Barbara Barto.

Weniger als 1 % der Inlandsflüge wurden während der Ferienzeit gestrichen.

Mal sehen , wie sich das im Vergleich zu den Feiertagen im Jahr 2022 verhält.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com