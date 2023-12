Neues Luxusresort zelebriert Thailands Eisenbahngeschichte

Thailand hat eine eigene Eisenbahngeschichte, die bis in die frühen 1900er Jahre zurückreicht, als die Stadtbewohner Bangkoks auf die Stahlräder stiegen, um an den Strand oder ins kühlere Klima zu gelangen.

Mehr als 100 Jahre später lässt ein neues Resort, das vom unvergleichlichen Bill Bensley entworfen wurde, die Gäste in die Essenz dieser Ära eintauchen.

Das InterContinental Khao Yai besteht aus mehr als 65 Suiten und Villen und umfasst eine Reihe von umgebauten thailändischen Eisenbahnwaggons, die zu Luxusunterkünften umgebaut wurden.

Etwa 2,5 Autostunden von Bangkok entfernt, außerhalb des Khao Yai Nationalparks, wurde das Design des Resorts von den Anfängen der thailändischen Eisenbahn und der Geschichte der Region als Tor zum Nordosten Thailands während der Herrschaft von König Rama V (1868 bis 1910) inspiriert.

Schon beim Betreten der Rezeption werden die Gäste in die Vergangenheit zurückversetzt. Sie befindet sich in einem freistehenden Gebäude, das einem klassischen thailändischen Bahnhof nachempfunden ist, und ist gefüllt mit Reisekoffern, Holzbänken, klassischen Zugteilen, Illustrationen und historischen Fotos.

Die Liebe zum Detail ist außergewöhnlich, aber das ist auch nicht anders zu erwarten bei einem Haus, das den Namen Bensley trägt.

Die Arbeit des in Bangkok lebenden Amerikaners wird oft mit Begriffen wie skurril und fantastisch beschrieben - und das zu Recht. Bensley ist unübertroffen in seiner Fähigkeit, seiner Fantasie auf die beste Art und Weise freien Lauf zu lassen. Das Ergebnis sind Objekte, die eine Geschichte erzählen, wobei jedes Detail eine clevere Anekdote ist, die die Seiten bereichert.

Logistische Herausforderungen

Im Fall des InterContinental Khao Yai sagt Bensley, dass seine lebenslange Liebe zu Zugreisen das Design beeinflusst hat. Er ist mit vielen großen Luxuszügen auf verschiedenen Kontinenten gereist und hat einen Sommer lang Gruppen von älteren Reisenden auf Bahnreisen an der Küste Kanadas begleitet.

Als er in Thailand auf einen Rangierbahnhof voller stillgelegter Züge stieß, musste er handeln.

"Ich sah mir all diese rostigen, alten Waggons an und dachte mir: 'Oh Gott, die verrotten ja nur... wir sollten wirklich etwas damit machen'", erinnert er sich.

"Sechs Monate später kauften wir so viele von ihnen auf, wie wir konnten... Man muss nicht alles von Grund auf neu bauen", fügt er hinzu.

Dann kam der schwierige Teil. Der Transport eines Haufens schwerer, verfallener alter Züge in die hügelige Landschaft des Resorts erwies sich als genauso schwierig, wie man es erwarten würde.

"Wir hatten geplant, sie auf Schienen einzufahren", sagt er. Aber eine scharfe Kurve am Ende einer Straße in der Anlage, an der sie die Waggons platzieren mussten, erforderte zusätzliche Hilfe, um die Arbeit zu beenden.

"Wir mieteten diesen riesigen Kran, der etwa 70 Meter in die Luft ragen muss. Dann flogen wir die Wagen ein und setzten sie auf dem Hang ab. Das war ein höllischer Tag... Es war ein sehr teurer Kran, aber wir haben es an einem Tag geschafft", sagt Bensley.

Neben den Luxussuiten beherbergen die umgebauten Kutschen des Resorts auch ein Spa, einen Kinderclub und drei gastronomische Einrichtungen - Poirot, Papillon und die Teekutsche.

"Ursprünglich dachten wir, dass alle Waggons als Unterkünfte dienen würden, aber als wir dann anfingen, mit ihnen zu arbeiten, verliebten wir uns wirklich in die Idee von Murder on the Orient Express. Und da kommt Poirot ins Spiel", sagt er über das französische Restaurant mit Blick auf den nahe gelegenen Schwanensee.

Das Papillon, gleich nebenan, ist ein Speakeasy mit Jazz-Thema, in dem starke Cocktails und an den Wochenenden Live-Musik serviert werden. Die Teekutsche befindet sich in einem anderen Bereich des wunderschön angelegten Resorts, wo die Gäste eine Vielzahl von Getränken wie Eiskaffee und ein schönes Nachmittagstee-Set probieren können.

Das Frühstück wird in Somying's Kitchen serviert, einem geräumigen Restaurant, das ganztägig geöffnet ist und mit seinen Kabinen an einen Speisewagen erinnert und in hellem Blau und Weiß gehalten ist. Außerhalb des Restaurants gibt es einen kleinen Pool und die Terminus Bar, die ebenfalls mit traditionellen thailändischen Eisenbahnmotiven gestaltet ist.

Auch wenn Sie nicht in einen der umgebauten Waggons einchecken können, sind die anderen Zimmer und Suiten nicht zu verachten. Jedes dieser Zimmer, das wie ein klassischer Eisenbahnwaggon aussieht, ist einzigartig und verfügt über dramatische Wandverkleidungen, die von malerischen Tapeten eingerahmt werden.

Es gibt miteinander verbundene Suiten mit Etagenbetten für größere Gruppen, während andere über Balkone mit Seeblick und private Tauchbecken verfügen.

Die Gäste werden zu Ausflügen in den Nationalpark ermuntert - mehr dazu weiter unten -, aber es lohnt sich, etwas Zeit zu verbringen und das Resort zu genießen.

Die 19 Hektar des InterContinental Khao Yai sind mit mehr als 30.000 Bäumen und mehreren Seen bepflanzt, von denen der größte von mehreren schwarzen und weißen Schwänen bewohnt wird - daher der Name "Schwanensee". Am Seepfad können kostenlose Fahrräder ausgeliehen werden, und es gibt zahlreiche Sitzgelegenheiten, um die Schwäne beim Vorbeischwimmen zu beobachten.

Khao Yai-Nationalpark

Obwohl Khao Yai bei den Einwohnern Bangkoks, die am Wochenende der Stadt entfliehen wollen, sehr beliebt ist, ist es für ausländische Touristen, die eher an die Strände Thailands oder nach Chiang Mai, dem Tor zum bergigen Norden, fahren, nicht besonders attraktiv.

Das Gütesiegel einer Bensley-Immobilie, die vom InterContinental verwaltet wird, wird der Region auf der internationalen Bühne zweifellos Auftrieb geben.

Die Landschaften außerhalb des Khao Yai Nationalparks werden oft mit der italienischen Landschaft verglichen, und einige der Resorts, Cafés, Restaurants und Weingüter tragen dieser Stimmung Rechnung.

Neben dem InterContinental gibt es in der Gegend nur ein einziges internationales Resort, ein Movenpick, das ein weitläufiges, schlossähnliches Hotel und einen 18-Loch-Golfplatz bietet.

Besucher, die sich wirklich nach einem italienischen Urlaub sehnen, können das Toscana Valley besuchen - ein Mischnutzungsprojekt mit einer Nachbildung des schiefen Turms.

Aber im Kern bleibt Khao Yai ein Top-Reiseziel für Naturliebhaber. Als Teil des UNESCO-gelisteten Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex ist er Thailands ältester Nationalpark und besteht aus mehr als 2.000 Quadratkilometern Wald und Grasland.

Die Wanderwege sind für unterschiedliche Ansprüche geeignet, viele führen zu wunderschönen Wasserfällen. Zu den berühmtesten gehört der Haew Narok, von dem Leonardo DiCaprios Figur in dem Film The Beach" aus dem Jahr 2000 sprang.

Zu den Wildtieren gehören Elefanten, Bären, Gibbons und Tiger (obwohl Menschen die Großkatzen nur selten zu Gesicht bekommen). Die Parkverwaltung bietet nächtliche Ausflüge zur Beobachtung von Wildtieren an, die über das Besucherzentrum gebucht werden können.

Bensley sagt, dass die Lage des InterContinental in der Nähe des Nationalparks der Grund war, warum er sich überhaupt für das Projekt entschieden hat.

"Ich bin ein Wildnistyp, und die Nähe zum Urwald ist für mich der Grund, warum ich so begeistert bin. In den Park zu gehen und einige der wenigen wilden Elefanten zu sehen, die es in Asien noch gibt... das ist mit Sicherheit mein Lieblingsteil".

Obwohl die meisten Gäste mit dem Auto anreisen, ist es möglich, den Zug von Bangkok zum Bahnhof Pak Chong zu nehmen, der etwa 40-45 Minuten vom Resort entfernt ist.

In Zukunft, so Bensley, sollen an Wochenenden Zugfahrten organisiert werden, bei denen kostümierte Gäste "Mord im Orient Express" spielen werden.

Unabhängig davon, ob sie mit dem Auto oder mit der Bahn von Bangkok nach Khao Yai reisen, werden die Gäste vielleicht den Bau von Hochbahngleisen bemerken - diese sind Teil der verspäteten Hochgeschwindigkeitsstrecke Bangkok-Nakhon Ratchasima, die schließlich durch Laos und nach China führen soll.

Jüngsten Medienberichten zufolge soll die 250 km lange Strecke Bangkok-Nakhon Ratchasima im Jahr 2026 eröffnet werden.

Während Reisende von den kommenden Jahren träumen, in denen Hochgeschwindigkeitszüge die Fahrt durch die thailändische Landschaft erleichtern, ist es schön zu wissen, dass es auch einen Urlaubsort gibt, der die Geschichte der Eisenbahn in Thailand würdigt.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Pong Talong Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30450; +66 (0)44 082 039; Preise ab 8.700 Baht ($265) pro Nacht.

