Neuer Bahnhof im Lübecker Stadtteil Moisling eröffnet

Am Freitag wurde in Lübeck ein neuer Bahnhof auf der Strecke Lübeck-Hamburg eröffnet. Am Bahnhof Lübeck-Moisling südwestlich der Hansestadt halten künftig Regionalexpress-Züge zweimal pro Stunde.