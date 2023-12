Neue 620 Meilen lange Eisenbahnstrecke verbindet China und Laos

Die Strecke, Chinas erstes internationales Eisenbahnnetz, ist das jüngste Projekt im Rahmen seiner weitreichenden Gürtel- und Straßeninitiative. Die ehrgeizige Strategie mit dem Namen "Ein Gürtel, eine Straße" soll eine Reihe asiatischer und afrikanischer Länder durch Chinas wirtschaftliche Macht miteinander verbinden.

Das Streckennetz, das Vientiane, die Hauptstadt von Laos, mit Kunming, der Hauptstadt und größten Stadt der chinesischen Provinz Yunnan, verbindet, soll insgesamt 45 Bahnhöfe zwischen beiden Ländern miteinander verbinden, von denen etwa 20 für den Personenverkehr vorgesehen sind.

Laut einer Erklärung der China Railway Group wird der China-Laos-Zug dazu beitragen, das kleine Land von einem "Binnenland in ein Land mit Landverbindung" zu verwandeln. Bis Ende 2021 werden sowohl Fracht als auch Passagiere mit dem Zug zwischen den beiden Ländern verkehren können.

Derzeit hat die Bahnstrecke eine Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometern (621 Meilen). Die Fahrt von Kunming zur chinesischen Grenzstadt Jinghong dauert etwa drei Stunden.

China hat in den letzten zehn Jahren stark in den Bau von Eisenbahnen investiert und seit 2008 37.900 Kilometer an Hochgeschwindigkeitsstrecken hinzugefügt . Das Land hat auch in Eisenbahnprojekte in anderen Ländern investiert, z. B. in ein umstrittenes 3,6 Milliarden Dollar teures Netz in Kenia.

Der China-Laos-Zug soll laut staatlichen Medien im Dezember 2021 in Betrieb gehen.

Während Südostasien für viele chinesische Reisende ein beliebtes Ziel ist, stand Laos bisher nicht sehr weit oben auf der Liste. Das könnte sich jedoch durch die neue Erleichterung des Zugangs ändern.

Nach Angaben der OAG, einer internationalen Gruppe für Flugstatistiken und Datenerfassung, waren die am schnellsten wachsenden Märkte für chinesische Touristen vor der Pandemie Vietnam, Thailand und Japan.

Sowohl Reisende aus Laos als auch aus China benötigen ein Visum, um das jeweils andere Land zu besuchen.

Laut der China Tourism Academy, einer Einrichtung des chinesischen Ministeriums für Kultur und Tourismus, reisten im Jahr 2019 über 155 Millionen chinesische Touristen ins Ausland.

Von Januar bis September 2019 besuchten etwa 760.000 chinesische Touristen Laos, ein Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahr, berichtete das Generalkonsulat der VR China in Luang Prabang, Laos.

Quelle: edition.cnn.com