Netflix' dampfige "Lady Chatterley"-Adaption erzählt eine Geschichte der Befreiung - durch Kleidung

In der Eröffnungsszene trägt Lady Constance Chatterley ein sittsames, spitzenbesetztes Hochzeitskleid - ein klassischer, passender Look für die junge aristokratische Frau, die sie ist. Als sie auf dem Landsitz ihres Mannes Clifford eintrifft (wohin sie ziehen, nachdem er nach dem Ersten Weltkrieg gelähmt zurückgekehrt ist), wird sie von einer Reihe dunkler, polierter Ensembles abgelöst. Die gedämpften Looks signalisieren ihre Rolle als Hausherrin und zunehmend das Gefühl, in ihrer Ehe gefangen zu sein, der es aufgrund der Verletzungen ihres Mannes nun an körperlicher Intimität fehlt. Später, als sie den Wildhüter, ihren zukünftigen Liebhaber Oliver Mellors, kennenlernt, ändert sich alles, und ihre Kleiderwahl steht im Einklang mit ihrer emotionalen und körperlichen Befreiung.

"Ich wollte, dass Constanzes Kleidung die Reise widerspiegelt, auf die sie sich begibt, und von der Romantik und der Freiheit erzählt, die sie erlebt", sagte die Kostümbildnerin des Films, Emma Fryer, in einem Telefoninterview.

Diese Freiheit ist der Grund, warum Lawrence' Werk bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1928 die literarische Welt in Aufruhr versetzte. Die Handlung dreht sich um eine Affäre zwischen der jungen, verheirateten Lady Chatterley aus der Oberschicht und dem ebenfalls verheirateten Mellors aus der Arbeiterklasse, zu einer Zeit, als Beziehungen zwischen den Klassen als gesellschaftlich inakzeptabel galten und eine Scheidung nur bei Nachweis eines Eheverbrechens möglich war.

Was jedoch wirklich für Aufsehen sorgte, war die explizite Darstellung von Sex zwischen den beiden Protagonisten - eine Darstellung, die so freimütig war, dass der Roman in mehreren Ländern verboten wurde und in Lawrences Heimatland England (wo er schließlich 1960 veröffentlicht wurde) einen historischen Obszönitätsprozess auslöste.

Die neue Verfilmung unter der Regie von Laure de Clermont-Tonnerre hält sich weitgehend an das Buch, präsentiert aber die Figuren und die verschiedenen Themen - Klassenspaltung, weibliche Selbstbestimmung, sexuelles Bewusstsein - mit einer Tiefe und Sensibilität, die Lawrence' Originalwerk nur selten zuteil wurde.

Natürlich gibt es eine Menge heißer, lustvoller Sexszenen. Aber im gesamten Film werden Constance und Oliver - der von Jack O'Connell gespielt wird - als verletzliche, ja zerbrechliche Wesen gezeigt, deren erotische Verbindung nicht nur aus körperlicher Anziehung resultiert, sondern aus dem Wunsch, glücklich zu sein und sich von den Grenzen gesellschaftlicher Erwartungen zu befreien.

Corrins Garderobe ist entscheidend, um diese Befreiung zu verdeutlichen und dem beliebten Genre des Historiendramas eine neue Wendung zu geben.

Kleidung, die man heute tragen könnte

Während ihre Kleidung vor Mellors düstere, berauschende Stoffe in dunklen Violett- und Rottönen umfasst, verlagert sich die Kleidung von Corrins Lady Chatterly, sobald sie beginnt, ihre Sexualität und zunehmend auch ihr eigenes Leben zu meistern, hin zu leichteren, durchsichtigen Stoffen, Musselin und subtilen Schichten (die auch so konzipiert wurden, dass sie sich während der rassigen Sexszenen leicht ausziehen lassen). Es gibt luftige Röcke und dünne, schlichte Camisoles, gemütliche Strickjacken und zarte Petticoats.

Auch die Farbpalette wechselt, zu Babyrosa und Sonnengelb, Blumendrucken und zartem Blau. Im letzten Teil des Films, als sie nach dem Skandal um ihre außereheliche Affäre nach Venedig reist und von der High Society, der sie einst angehörte, gemieden wird, wandelt sich ihr Stil erneut und umfasst leuchtende Grüntöne, strukturierte Muster und kräftige Farbakzente in Form von Schärpen - vielleicht ein Hinweis auf ihr wachsendes Selbstbewusstsein.

"Es gibt ein echtes Gefühl der Lockerheit, wenn der Film fortschreitet", sagt Fryer über diese modische Entwicklung. "Sie ist offensichtlich gefangen, wenn wir sie zum ersten Mal in Wragby [dem Anwesen, auf dem sie und Clifford leben] sehen, und dann öffnet sie sich langsam. Mit diesem Bild im Kopf bin ich an die Kostüme herangegangen."

Fryer recherchierte zunächst ausgiebig über die Epoche, studierte die Mode der 1920er Jahre, Fotografien und Zeichnungen aus dieser Zeit, um ihr Moodboard zu erstellen. Die Ästhetik, die sie vorfand, passte nahtlos zu ihrer Vision von Lady Chatterleys Metamorphose

"Das ganze Jahrzehnt vom Ende der viktorianischen Ära bis in die Nachkriegszeit war in modischer Hinsicht unglaublich interessant, weil es so viele Veränderungen gab", sagt sie. "Die Kleidung wurde weniger starr, weniger maßgeschneidert - die Korsetts waren endlich verschwunden. Das trug dazu bei, Connies Kleiderschrank zusammenzubringen und eine weitere Verbindung zu ihrer Welt und ihrem freien Geist herzustellen."

Um Constance als die moderne Frau darzustellen, die sie ist, ließ sich die Kostümbildnerin auch von der aktuellen Mode inspirieren. Sie besuchte Harrods und Selfridges in London und ließ schließlich einige Marken des 21. Jahrhunderts in die endgültigen Looks einfließen, neben authentischen Stücken und maßgeschneiderten, von den 1920er Jahren inspirierten Stücken.

"Von Anfang an wollten wir alle, dass der Kleiderschrank von Contance eine gewisse Zeitlosigkeit ausstrahlt und das Styling zeitgenössische Elemente enthält", erklärt sie. "Sie ist eine Frau von heute, und es war wichtig, das in ihre Garderobe zu übertragen".

Durch das Mischen und Kombinieren wurde es "verspielt, leicht und sehr modern", fügte Fryer hinzu. "Es ist Kleidung, die man heute tragen kann und in der man sich wirklich wohl fühlt.

Wandel in einem geliebten Genre

Mit diesem Hauch von Modernität liegt "Lady Chatterley's Lover" im Trend der beliebten Historiendramen der letzten Jahre, so Faye Woods, außerordentliche Professorin für Film und Fernsehen an der University of Reading im Vereinigten Königreich.

"Viele der heutigen Historiendramen versuchen, sich der Geschichte auf andere Weise oder aus anderen Blickwinkeln zu nähern - im Fall von Lady Chatterley aus der Sicht von Constance -, um unterrepräsentierte Geschichten zu erforschen und dem Genre einen neuen Dreh zu geben", sagte Woods in einem Telefoninterview.

"Neuere Verfilmungen ermöglichen es dem Publikum, zu träumen und gleichzeitig die Vergangenheit so zu interpretieren, dass sie ihrer eigenen Welt nahe kommen", so Woods. "Deshalb sind sie so beliebt. Wir erfreuen uns an etwas, das nicht so ist wie wir, mit dem wir uns aber identifizieren können."

Die Kleidung spiele bei diesem Phänomen eine Schlüsselrolle, sagte sie.

"Kostüme in historischen Dramen konzentrieren sich oft auf Textur und Haptik", so Woods. "Durch die starke Betonung des Stoffes, der Konstruktion und der Details verleihen sie der Geschichte zusätzliche Tiefe, sowohl in groß angelegten, aufwendig dargestellten Szenarien als auch in wirklich intimen Settings, da sie den Zuschauer in ihre Nähe ziehen.

Insbesondere in Dramen, deren Handlung vor dem zeitgenössischen Feminismus angesiedelt ist, kann die Garderobe der weiblichen Figuren dazu dienen, die Zwänge zu verdeutlichen, in denen diese Frauen leben und gegen die sie ankämpfen wollen. Lady Chatterleys Wechsel von drapierten Kleidern zu zarten Stoffen ist ein gutes Beispiel dafür: Ihr "Ablegen" der formellen Kleidung ist nicht nur eine stilistische Entscheidung, sondern ein Akt der Freiheit und des Trotzes gegen aristokratisches Elitedenken.

"Lady Chatterley's Lover" ist ab dem 25. November auf Netflix zu sehen.

Zur Warteschlange hinzufügen: Kostümdramen für das moderne Zeitalter

"Marie Antoinette" (2006)

Sofia Coppolas "Marie Antoinette" zeigt die extravagante Welt der Herrschaft der französischen Königin im 18. Jahrhundert anhand des exquisiten Kostümdesigns, das Seide, Rüschen, Blumen und bonbonartige Mode umfasst. Wenn der Film nicht großartig ist, sind es die Kleider, die ein wahres Kinospektakel bieten.

"Die Große" (2020)

In der historischen Komödie von Hulu über die russische Katharina die Große sind Kleider ein zentrales Erzählmittel. Die gesamte Garderobe der zukünftigen Kaiserin wird immer stärker und mutiger, je mehr sie sich von einem naiven Mädchen auf der Suche nach Liebe zu einer verheirateten Herrscherin entwickelt, die ihren Mann stürzen will.

"Sinn und Sinnlichkeit" (1995)

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Jane Austen aus dem Jahr 1811 ist "Sense and Sensibility" vielleicht eine der beliebtesten Verfilmungen aller Zeiten (dank des brillanten Drehbuchs von Emma Thompson). Auch hier spielen die Kostüme eine zentrale Rolle für die Geschichte der beiden Hauptdarstellerinnen: Während Marianne elegante Kleider in tiefen, satten Farbtönen trägt, die ihre Leidenschaft und Kreativität andeuten, trägt ihre ältere und weitaus bodenständigere Schwester Elinor Weiß-, Blau- und Brauntöne - erdige Farben, die von ihrer Besonnenheit und ihrem vorherrschenden Pflichtbewusstsein sprechen.

"Little Women" (2019)

Die Kostümbildnerin Jacqueline Durran hat jeder der vier March-Schwestern in Greta Gerwigs Verfilmung von Louisa May Alcotts Roman "Little Women" (2019) eine zentrale Farbpalette und Styling-Elemente verpasst. Das Ergebnis sind prächtige Looks, die ihre einzigartigen Persönlichkeiten widerspiegeln.

"Dickinson" (2019-2021)

Die Serie über das Leben der jungen Emily Dickinson sieht aus wie ein traditionelles Kostümdrama, aber die Gegenüberstellung zwischen den Kleidern - historisch akkurat für Massachusetts Mitte des 19. Jahrhunderts - und dem modernen Drehbuch und der Musik erzeugen eine starke Spannung (soziale Erwartungen vs. Modernität), die die Serie letztendlich ausmacht.

Quelle: edition.cnn.com