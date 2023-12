Nachhaltiger Luxus" ist in aller Munde. Aber wie funktioniert das eigentlich?

Inmitten des Trubels steht eine dreistöckige lebende Wand aus englischem Efeu, ein kleines Stück urbanes Zen, das an der Fassade eines Gebäudes wächst. Passanten, die an der nordöstlichen Ecke von 58th Street und Sixth Avenue nach oben schauen, werden daran erinnert, dass die Natur hier noch gedeihen kann.

1 Hotels wurde vor fast einem Jahrzehnt konzipiert und ist eine so genannte "nachhaltige Luxusmarke" mit Standorten sowohl in Großstädten als auch an versteckten Strandabschnitten. Sie sind so konzipiert, dass sie hohen Luxus mit geringen Auswirkungen bieten. Der erste Standort des Unternehmens, das 1 Hotel South Beach, wurde 2015 eröffnet, gefolgt von zwei Hotels in New York im selben Jahr.

Reisende sind mehr denn je an nachhaltigen Reiseoptionen interessiert - und bereit, dafür einen Aufpreis zu zahlen. Laut dem Sustainable Travel Index von Euromonitor vom August 2023 sind fast 80 % der Reisenden bereit, mindestens 10 % mehr für nachhaltige Merkmale zu zahlen.

Google-Suchdaten zeigen, dass "nachhaltige Hotels" ein Begriff ist, der in den letzten fünf Jahren einen Aufwärtstrend erfahren hat. Darüber hinaus zeigt Google in den Hotelsuchergebnissen jetzt ein Öko-Label für Häuser an, die von einer vertrauenswürdigen Drittpartei zertifiziert wurden, die direkt mit Organisationen wie dem U.S. Green Building Council (das LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - Ratings vergibt) zusammenarbeitet.

Die Außenstelle des1 Hotel Central Park folgt, wie die neun anderen Häuser rund um den Globus, dieser High-Low-Philosophie, indem sie die Außenwelt einbezieht und, wo immer möglich, wiederverwertete und natürliche Materialien verwendet.

Neben der Außenbegrünung wurden beim Bau des Hotels auch Redwood-Stäbe aus New Yorker Wassertanks und Holz aus örtlichen Scheunen als Materialien in den Gästezimmern wiederverwendet. Die Kopfteile wurden maßgefertigt, die Matratzen aus Hanfgemisch und die zarte, hypoallergene Bio-Bettwäsche. Insgesamt 60 Gästezimmer verfügen über gepolsterte Fensterplätze mit Blick auf den Central Park.

Alle 1 Hotel-Häuser sind LEED- oder BREEAM-zertifiziert, und alle US-Standorte sind klimaneutral. (LEED und BREEAM sind beides international anerkannte Umweltzertifizierungsprogramme, wobei BREEAM im Vereinigten Königreich und in Teilen Europas häufiger als Standard verwendet wird). Raul Leal, CEO von SH Hotels & Resorts (dem Unternehmen, dem 1 Hotels gehört), sagt, dass das Grundprinzip der Marke darin besteht, sich mit der natürlichen Umwelt zu verbinden, basierend auf der Umgebung der einzelnen Häuser.

"Nachhaltigkeit war schon immer ein integraler Bestandteil der DNA unserer Marke, ein roter Faden, der sich durch alle unsere Hotels zieht", sagt er. "Wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit und der Einklang mit der Natur keine Abstriche bei Design, Funktionalität oder Luxus bedeuten müssen."

Das1 Hotel Hanalei Bay, ein Vorzeigeobjekt auf der üppigen hawaiianischen Insel Kauai, war ein kompliziertes, jahrelanges Renovierungsprojekt, bei dem die Verwendung neuer Materialien auf ein Minimum reduziert wurde, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das weitläufige Luxusresort, das 2022 eröffnet wurde, arbeitete mit dem Rückbauunternehmen RE-use Hawai'i zusammen, um mehr als 144,6 Tonnen vorhandener Möbel, Einrichtungsgegenstände und Geräte aus dem Vorgängerbau wiederzuverwenden.

Leal merkt an, dass die Umwelt bei allem, was sie tun, im Vordergrund steht, aber nicht auf Kosten der "Predigt" an die Gäste, wenn sie hier sind. "Wir finden jeden Tag Gelegenheiten, um etwas zu bewirken ... unsere Mission zeigt sich subtil an verschiedenen Berührungspunkten während des gesamten Aufenthaltes", sagt er.

Dazu gehören Funktionen wie ein Duschtimer mit einer sanften Erinnerung, den Wasserverbrauch nach fünf Minuten zu reduzieren. In allen 1 Hotels stehen den Gästen vollelektrische, luxuriöse Audi-Hausautos zur Verfügung (die sie auch Probe fahren können).

In einigen Häusern gibt es in der Lobby einen Verkaufsstand mit Produkten, die nicht perfekt aussehen und die die Erzeuger sonst wegwerfen würden.

Jedes 1 Hotel beteiligt sich auch an einer Initiative für Nachhaltigkeit und sozialen Einfluss, bei der die Gäste am Ende ihres Aufenthalts gebrauchte Kleidung zurücklassen können. Diese Kleidungsstücke werden dann an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, wie z. B. Housing Works in New York City, das sich um Menschen kümmert, die mit HIV, AIDS und Obdachlosigkeit leben und davon betroffen sind.

Natürlich ist 1 Hotels nicht der einzige Luxusanbieter, bei dem Nachhaltigkeit ein wichtiger Pfeiler der Marke ist.

Six Senses, die thailändische Barfuß-Luxushotel- und Resortkette, hat ihren eigenen Nachhaltigkeitsfonds". Er garantiert, dass 0,5 % der Gesamteinnahmen des Unternehmens, 50 % der Verkäufe von abgefülltem Wasser und 100 % der Verkäufe von Plüschtieren und Spenden in die Wiederherstellung von Lebensräumen und die Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden, in denen sie tätig sind, fließen.

In ähnlicher Weise bietet Banyan Tree, die globale Reihe anspruchsvoller Öko-Hotels und -Resorts, den so genannten Greater Good Grant" an. Gemeinnützige Organisationen können sich für diesen Fonds bewerben, um die Reiseziele, die verschiedenen Kulturen und die Gemeinden, in denen das Unternehmen vertreten ist, zu erhalten. Banyan Tree erstellt außerdem selbst einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht, der mittlerweile in seiner 17.

Neben den speziellen Fonds, den Zertifizierungen und dem allgemeinen Umweltmanagement müssen sich echte Luxusmarken - Six Senses, Banyan Tree und 1 Hotels eingeschlossen - auf die Nachhaltigkeit auf individueller Ebene konzentrieren. Für Unternehmen des Gastgewerbes, die Nachhaltigkeit und Luxus verkörpern, ist eine gewisse "Have-your-cake-and-eat-it-too"-Mentalität erforderlich.

Das alles ist nicht billig. Six Senses Ibiza, das erste BREEAM-zertifizierte Resort auf den Balearen, kostet ab 1.050 Dollar pro Nacht, während das bereits erwähnte 1 Hotel Central Park bei bescheideneren 432 Dollar pro Nacht beginnt.

"Wir glauben, dass Wellness und die Konzentration auf das persönliche Wohlbefinden eine natürliche Erweiterung der Idee ist, im Einklang mit der Natur zu leben", sagt Zeal. Das bedeutet Programme zur Förderung von Wellness, Ganzkörpergesundheit und geistiger Fitness. Für 1 Hotels gehört dazu ein Bamford Wellness Spa, das eine Auswahl an ganzheitlichen Behandlungen, Dienstleistungen und Kursen anbietet.

Quelle: edition.cnn.com