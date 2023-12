Nachhaltige Schiffe: Die umweltbewusstesten Kreuzfahrten der Welt

In der Tat gibt es in einer Branche, die für ihre kohlendioxidausstoßenden Schiffe, die übermäßige Abfallproduktion (Müll, Abwasser und Grauwasser) und den übermäßigen Hafentourismus bekannt ist, zahlreiche Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit - ganz zu schweigen von Umweltverstößen, die zu weithin bekannten Strafen geführt haben.

Angesichts strengerer Vorschriften und globaler Umweltstandards - und der zunehmenden Nachfrage der Verbraucher nach sauberen, umweltfreundlichen Reisen - gibt es jedoch Kreuzfahrtunternehmen, die sich intensiv darum bemühen, das Erlebnis auf See deutlich nachhaltiger zu gestalten.

"Jede Kreuzfahrtgesellschaft investiert in grüne Initiativen, von der Betrachtung des Kohlenstoff-Fußabdrucks bis zur Verbesserung der Emissionen. Das ist für jede Kreuzfahrtgesellschaft ein wichtiges Thema", erklärt Colleen McDaniel, Chefredakteurin der Kreuzfahrtkritik-Website Cruise Critic.

Und heutzutage reichen grundlegende Nachhaltigkeitspraktiken wie das Verbot von Plastikstrohhalmen oder die Wiederverwendung von Bettwäsche einfach nicht mehr aus, um etwas zu bewegen. Die wirklichen Innovatoren sind die Reedereien, die die Dekarbonisierung durch technologische Durchbrüche vorantreiben, insbesondere im Hinblick auf sauberere alternative Kraftstoffe und eine grünere Infrastruktur in den Häfen.

Die Kreuzfahrtindustrie beförderte im Jahr 2019 fast 30 Millionen Passagiere und trug vor der Pandemie über 154 Milliarden Dollar zur Weltwirtschaft bei. Befürworter von Kreuzfahrten sagen, dass Kreuzfahrten eine Kraft für das Gute sein können, indem sie die lokale Wirtschaft unterstützen und das Umwelt- und Kulturbewusstsein der Kreuzfahrer wecken.

Doch die Abhängigkeit der Branche von umweltschädlichem Schweröl (HFO) für ihre Schiffe bringt sie in Konflikt mit den globalen Netto-Null-Emissionszielen der Vereinten Nationen für 2050. Derzeit sind Kreuzfahrtschiffe und andere Seeschiffe jedes Jahr für fast 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein Bericht des Pacific Standard hat ergeben, dass sich der durchschnittliche CO2-Fußabdruck einer Person während einer Kreuzfahrt verdreifacht, was den CO2-Ausstoß pro Passagier angeht.

Die Mitgliedskreuzfahrtgesellschaften der Cruise Lines International Association (CLIA), des größten Branchenverbands der Kreuzfahrtindustrie, haben sich verpflichtet, bis zum Jahr 2050 keine Kohlendioxidemissionen mehr zu verursachen und den Kohlendioxidausstoß bis 2030 um 40 % zu senken (im Vergleich zu 2008).

Während diese Ziele angestrebt werden, sagen Branchenbeobachter jedoch, dass es viel Greenwashing gibt. Viele der Nachhaltigkeitsbehauptungen sind reine Augenwischerei oder dieselben Arten von "Nachhaltigkeits"-Maßnahmen, die schon seit Jahren im Landtourismus durchgeführt werden", sagt Marcie Keever, Direktorin bei der Umweltorganisation Friends of the Earth, die jährlich eine "Berichtskarte" für Kreuzfahrtunternehmen herausgibt.

Beispiele dafür sind die Bemühungen der Reedereien, das kohlenstoff- und schwefelhaltige HFO gegen sauberere, alternative Kraftstoffe auszutauschen. Das kohlenstoffärmere Flüssigerdgas (LNG) wird weithin als eine "Sprungbrett"-Treibstofflösung angepriesen, und mehr als die Hälfte der neuen Kreuzfahrtschiffe, die bei CLIA-Mitgliedern in Auftrag gegeben wurden, verfügen über LNG als Hauptantrieb.

Umweltschützer und Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass es sich bei LNG um einen endlichen und umweltschädlichen fossilen Brennstoff handelt, der langfristig sogar noch mehr Umweltschäden verursachen kann als HFO.

Einfach ausgedrückt: LNG ist ein schmutziger Brennstoff", sagt Dr. Mark Jacobson, Direktor des Atmosphären-/Energieprogramms an der Stanford University und Autor vonNo Miracles Needed: How's Today's Technology Can Save Our Climate and Clean Our Air". Er sagt, dass die direkten Luftverschmutzungsemissionen von LNG zwar geringer sind als die von Schweröl, aber immer noch beträchtlich - und dass die vorgelagerten Emissionen und der Fußabdruck von LNG größer sind als die von Schweröl", was auf Faktoren wie nicht nachhaltige Fördermethoden (wie Fracking) und Methan-Nebenprodukte zurückzuführen ist.

Experten wie Jacobson sind der Meinung, dass sich die Branche stärker auf neue emissionsfreie Energietechnologien konzentrieren sollte. "Die weitaus saubereren Lösungen für Schiffe sind Batteriestrom und grüner Wasserstoff-Brennstoffzellenstrom", sagt Jacobson und führt an, dass in beiden Fällen alle Emissionen des Schiffes - abgesehen von Wasserdampf im Falle von Wasserstoff-Brennstoffzellen - eliminiert werden".

CLIA berichtet, dass mehr als 15 % der Kreuzfahrtschiffe, die in den nächsten fünf Jahren in Dienst gestellt werden, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen oder elektrischen Batterien ausgestattet sein werden.

Eine weitere vielversprechende Entwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit ist der Schritt der Branche zum emissionsfreien Andocken. Die überwiegende Mehrheit der neuen Schiffe wird so konstruiert, dass sie ihre kraftstoffbetriebenen Motoren abschalten und im Hafen an das örtliche Stromnetz angeschlossen werden können, wodurch die Luftverschmutzung und die damit verbundenen Gesundheitsprobleme verringert werden. Der Nachteil: Nur 29 der rund 1.500 Häfen, die von CLIA-Schiffen angelaufen werden, bieten derzeit eine entsprechende Infrastruktur.

Auch wenn es noch ein weiter Weg ist - "Kreuzfahrten gehören nach wie vor zu den schmutzigsten Urlaubsreisen", warnt Keever - hier sind fünf Kreuzfahrtgesellschaften, die mit ihren umweltbewussten Initiativen eine Vorreiterrolle spielen.

Hurtigruten

Das 130 Jahre alte norwegische Unternehmen für Abenteuerreisen hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Als Vorreiter in Sachen grüner Energie hat Hurtigruten vor über einem Jahrzehnt HFO für seine kleine Schiffsflotte zugunsten alternativer, umweltfreundlicherer Kraftstoffe wie Marinegasöl und Biokraftstoffe abgeschafft.

Im Jahr 2019 hat Hurtigruten das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit batterieelektrischem Hybridantrieb auf den Markt gebracht (und ist dabei, den Rest seiner Expeditionsflotte auf Batterie-Hybridantrieb umzustellen), und plant, bis 2030 das erste emissionsfreie Kreuzfahrtschiff der Welt zu bauen.

Das Unternehmen hat außerdem flottenweite Landstromanschlüsse eingerichtet, um Emissionen während der Liegezeit im Hafen zu vermeiden, und war das erste Kreuzfahrtunternehmen, das Einwegplastik an Bord abgeschafft hat.

Ponant

Die französische Luxusreederei Ponant hat im Jahr 2021 mit der 245 Passagiere fassenden Le Commandant Charcot ein Hybrid-Expeditionsschiff auf den Markt gebracht, das mit LNG und elektrischer Batterie betrieben wird, und plant für 2025 ein umweltfreundliches Schiff.

Als erstes Kreuzfahrtunternehmen, das die Green Marine-Zertifizierung erhalten hat, kompensiert Ponant außerdem 100 % seiner Emissionen.

Außerdem sind alle Ponant-Schiffe mit Landstromanschlüssen in den Häfen ausgestattet, die Reederei verwendet kein Einwegplastik mehr, und vor der Planung jeder Route werden Umweltverträglichkeitsstudien durchgeführt.

Star Clippers

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist das, was alt ist, manchmal wieder neu.

Das in Monaco ansässige Segelunternehmen Star Clippers betreibt drei große Segelschiffe für 166 bis 227 Passagiere, die bis zu 80 % der Zeit ausschließlich mit Windkraft betrieben werden (und ansonsten schwefelarmes Gasöl verwenden).

Die geringe Schiffsgröße bedeutet eine geringere Gesamtbelastung sowie Zugang zu weniger touristischen Häfen - in Costa Rica war Star Clippers beispielsweise die erste Kreuzfahrtgesellschaft, die vom costaricanischen Fremdenverkehrsamt in Anerkennung ihrer Umweltfreundlichkeit mit dem "Pura Vida Pledge"-Zertifikat ausgezeichnet wurde.

Havila Voyages

Diese 2022 vorgestellte norwegische Kreuzfahrtgesellschaft hat zwei von vier geplanten Hybridschiffen auf den Markt gebracht, die auf Routen entlang der norwegischen Küste eingesetzt werden.

Havila Voyages verfügt über die größten Passagierschiff-Batterien auf See, die es ihren Schiffen ermöglichen, bis zu vier Stunden lang geräuschlos und emissionsfrei in die UNESCO-geschützten Fjorde des Landes zu fahren.

Außerdem können die Batterien im Hafen mit sauberer Wasserkraft aus dem örtlichen Stromnetz aufgeladen werden und sind stark genug, um die Schiffe auch im Hafen mit Strom zu versorgen. Obwohl die Schiffe derzeit auch mit Flüssiggas betrieben werden, will Havila letztendlich emissionsfrei fahren, und zwar mit Schiffen, die so konzipiert sind, dass sie auf Wasserstoffantrieb umgestellt werden können, sobald die entsprechende Technologie verfügbar ist.

Explora-Reisen

Die neue Luxus-Kreuzfahrtmarke der Schweizer MSC-Gruppe startet in diesem Sommer, wird aber erst 2027 richtig durchstarten, wenn sie das weltweit erste LNG-betriebene Schiff mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und einer Technologie zur Reduzierung des Methanschlupfs auf den Markt bringt.

In Zusammenarbeit mit dem italienischen Schiffbauer Fincantieri werden die Pionierschiffe der Explora Journeys (das erste von zwei geplanten Schiffen der jungen Reederei) auf See deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen und im Hafen kaum mehr als Wasserdampf und Wärme emittieren.

Weitere Highlights der Marke sind das Verbot von Einwegplastik und die Zertifizierung der Geräuschreduzierung unter Wasser (um die Meeresfauna nicht zu stören).

