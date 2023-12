Mutmaßlicher Mediator prallt mit Auto gegen Sitzbank

In Osterfelden (Kreis Esslingen) ist ein 53-jähriger Mann wiederholt mit einem Bierhocker gegen ein Auto gefahren, obwohl er eigentlich versuchte, einen Streit zwischen zwei Autofahrern zu klären. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden Fahrer am Abend zuvor auf dem Parkplatz in...