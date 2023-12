NBA - Morant führt die Grizzlies nach 25-Spiel-Sperre zum Sieg

NBA-Profi Ja Morant kehrte nach einer 25-Spiele-Sperre zurück, erzielte 34 Punkte und machte nach Ablauf der Zeit den entscheidenden Schuss. Beim 115:113-Sieg der Memphis Grizzlies über die New Orleans Pelicans erzielte Morant aus kurzer Distanz ein Tor und erzielte zwei Comebacks.

Nach einem Rückstand von 24 Punkten kamen er und sein Team ins Ziel. Für die Pelicans war es die erste Niederlage in einer Siegesserie von vier Spielen; die Grizzlies hatten 19 von 25 Spielen ohne ihren besten Spieler verloren. Einer der Gründe, warum Morant gesperrt wurde, war, dass er in einem Instagram-Live-Video eine Waffe schwang.

Bucks schlagen Spurs

„Ich arbeite. Ich habe seit acht Monaten nicht gespielt. Ich hatte viel Zeit, etwas über mich selbst zu lernen. Ich hatte viele harte Tage. Aber Basketball ist mein Leben, was ich liebe, was es ist.“ bedeutet für mich. „Ich freue mich, zurück zu sein“, sagte Morant. Kein Spieler hat bei seiner Rückkehr mehr Punkte erzielt, nachdem er mindestens 25 Spiele pausiert hatte.

In einem Parallelspiel durchbrach Damian Lillard die Schallmauer der NBA, indem er beim 132-119-Sieg der Milwaukee Bucks über die San Antonio Spurs 40 Punkte erzielte. Damit ist er der 51. Spieler der Geschichte, der in der besten Basketballliga der Welt mehr als 20.000 Punkte erzielte. „Ich möchte nicht so tun, als wäre es keine große Sache“, sagte er. „Das ist eine großartige Leistung und ein Bereich, den nur sehr wenige erreichen können.“ Spurs mussten auf den verletzten Victor Wembanyama verzichten. Giannis Antetokounmpo von den Bucks erzielte ein Triple-Double mit 11 Punkten, 14 Rebounds und 16 Assists.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de