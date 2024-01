Mohamed Salah hat einen denkwürdigen Tag, um Liverpool vor der Abreise zum Afrikanischen Nationen-Pokal an die Spitze der Premier League zu bringen

Mohamed Salah erlebte in seinem letzten Spiel vor dem Afrika-Cup mit der ägyptischen Nationalmannschaft ein Wechselbad der Gefühle, als er am Montag beim 4:2-Sieg des FC Liverpool in der Premier League gegen Newcastle die Hauptrolle spielte.