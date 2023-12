Deutscher Wetterdienst - Milde Temperaturen statt weiße Weihnachten

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen dieses Jahr möglicherweise ein weißes Weihnachten haben. Stattdessen wird es Weihnachten grau, regnerisch und äußerst mild, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Samstag wird es im Westen und Süden Brandenburgs Regen oder Schneeregen geben. Ansonsten bleibt es bei Temperaturen zwischen drei und fünf Grad trocken. In der Nacht auf Heiligabend kann es in der Osthälfte Brandenburgs und Berlins noch zu nassem Schnee kommen, die Temperaturen schwanken zwischen 3 Grad und dem Gefrierpunkt.

Am Heiligabend war der Himmel über Berlin und Brandenburg überwiegend von Regenwolken bedeckt, die Höchsttemperaturen lagen bei sehr milden Werten zwischen acht und elf Grad und teilweise böigem Wind. Am Weihnachtstag wird das Wetter sogar noch etwas wärmer: Vielerorts werden Temperaturen von 10 bis 12 Grad und Regen erwartet, so der DWD. Es kann örtlich zu Unwettern kommen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleiben die Temperaturen zunächst stabil, am Abend kann es jedoch zu einer leichten Abkühlung kommen.

DWD-Wettervorhersage

Quelle: www.stern.de