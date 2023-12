Michelin-Sternekoch verlässt seinen Job nach angeblicher Schikane in der Küche

Der Hyatt-Gruppe gehört das Hotel du Palais in der südwestfranzösischen Strandstadt Biarritz, wo Largeau sein Restaurant hatte.

"Aufgrund unserer Unternehmenspolitik und um die Privatsphäre aller Beteiligten zu respektieren, können wir keinen weiteren Kommentar abgeben", sagte die Hyatt-Gruppe in ihrer Erklärung gegenüber CNN.

"Der Vorfall spiegelte nicht die starken Werte wider, für die wir alle stehen, und die entsprechenden Entscheidungen sind nun getroffen worden. Die Sicherheit, das Wohlbefinden und das Wohlergehen unserer Kollegen, Gäste und Partner haben für uns immer oberste Priorität", heißt es in der Erklärung.

Die "besorgniserregenden Anschuldigungen und Bilder" wurden zuerst von Sud Ouest, einer bekannten französischen Zeitung in der Region, gemeldet.

Eine junge Assistentin wurde vor den Augen der Mitarbeiter des Restaurants und in Anwesenheit des französischen Küchenchefs Aurélien Largeau nackt an einen Stuhl gefesselt, so Sud Ouest unter Berufung auf mehrere Quellen, die anonym bleiben wollten.

"Es wurden Videos aufgenommen und in den sozialen Medien verbreitet, die das Opfer mit einem Apfel im Mund und einer Karotte im Gesäß zeigen", so Sud Ouest in seinem Artikel, der am 26. Dezember veröffentlicht wurde.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls gab Largeau gegenüber dem CNN-Sender BFMTV eine Erklärung ab, in der er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als "verleumderische und falsche Behauptungen" und als "ungeheuerlichen Angriff" auf seine "Ehre" und seine "beeindruckenden Teams" bezeichnete.

BFMTV berichtete auch, dass die Staatsanwaltschaft von Bayonne eine Voruntersuchung zu dem Vorfall eingeleitet hat.

Die Videos, die in den sozialen Medien kursierten, wurden nach Angaben von Sud Ouest und BFMTV inzwischen entfernt.

Laut der Website des Restaurants übernahm Largeau 2020 die Leitung der Küche des Hotel du Palais und verhalf dem Restaurant zu einem Michelin-Stern.

Diegiftige Küchenkultur stand in den letzten Jahren im Rampenlicht, da viele Köche und Restaurants wegen angeblicher Missstände in die Kritik geraten sind.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com