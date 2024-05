Mexiko erhebt erste Klage im Fall des Todes amerikanischer und australischer Touristen bei einem Surftrip

Ein Mann wurde wegen gewaltsamen Verschwindens angeklagt und steht unter Mordverdacht im Zusammenhang mit dem Tod von drei Touristen, deren Leichen letzte Woche mit Schusswunden in einem 50 Fuß tiefen Brunnen entdeckt wurden.

Die Staatsanwaltschaft kündigte am Mittwoch an, dass sie auch gegen den Verdächtigen Anklage wegen Mordes erheben wird.

Die Brüder Jake und Callum Robinson sowie ihr Freund Jack Carter Rhoad verschwanden während eines Surf- und Campingausflugs in der Nähe von Ensenada, etwa 60 Meilen südlich von Tijuana. Es wird vermutet, dass mehrere Personen irgendwann zwischen dem Nachmittag des 27. April und dem nächsten Morgen versuchten, ihr Fahrzeug zu stehlen. Infolgedessen wurden die Opfer getötet, nachdem sie reagiert hatten.

Der Verdächtige, der einer von drei mexikanischen Staatsbürgern ist, die in diesem Fall wegen des Verdachts auf Entführung festgenommen wurden, wurde "einige Stunden" später festgenommen. Weitere Beweisstücke, darunter Zeltstangen, Schusswaffenhülsen, Plastikflaschen, Blutflecken und Schleifspuren, wurden ebenfalls am Tatort, der möglicherweise ihr Lager war, sichergestellt.

Obwohl Ensenada in letzter Zeit relativ frei von der Gewalt der Drogenkartelle war, kommt es immer noch zu Vorfällen wie diesem. Letzte Woche fand in Ensenada eine Demonstration statt, bei der die Behörden aufgefordert wurden, mehr gegen die Gewalt zu unternehmen, von der Touristen und Einheimische gleichermaßen betroffen sind. Viele Demonstranten hielten Surfbretter mit Botschaften zu Ehren der getöteten Touristen hoch.

Die Drogenkartelle sind für die ausufernde Gewalt in Mexiko verantwortlich, die durch die große Nachfrage nach Drogen durch US-Kunden und den Zugang zu einer breiten Palette von Waffen jenseits der Grenze noch verschärft wird. Während einige Gebiete beliebte Reiseziele sind, werden andere von Kriminalität wie Entführungen und Menschenhandel geplagt, insbesondere in den Grenzregionen. Das Land hat eine der höchsten Mordraten der Welt, und mehr als 100.000 Personen werden in Mexiko vermisst. Studien zufolge werden nur etwa 7 % der Morde jemals aufgeklärt.

