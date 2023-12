Messerangriff auf Ex-Partner: Endgültiges Urteil

Das Urteil gegen einen 29-Jährigen, der an einer Bushaltestelle in Hamburg seine Ex-Partnerin angegriffen und ihr in den Kopf gestochen hat, ist rechtskräftig. Wie das Karlsruher Landgericht am Freitag mitteilte, wies das Bundesgericht die Berufung des Beklagten als unbegründet zurück. Im...