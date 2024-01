Mehr als 100 Flüge nach Absturz auf dem Tokioter Flughafen Haneda gestrichen

Von den Flugausfällen sind schätzungsweise 20.000 Passagiere betroffen, berichtet der staatliche Rundfunksender NHK. Darunter sind 9.250 Passagiere von Japan Airlines (JAL), wie die Fluggesellschaft am Mittwoch gegenüber CNN erklärte.

Die Annullierungen betreffen 54 Inlandsflüge und einen internationalen Flug der japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) sowie 50 Inlandsflüge von JAL, wie beide Fluggesellschaften mitteilten.

Als Reaktion darauf wird die Central Japan Railway Company am Mittwoch zusätzliche Hochgeschwindigkeitszüge einsetzen, wie NHK berichtet.

Die tödliche Flugzeugkollision ereignete sich am Dienstag um 17:46 Uhr Ortszeit (3:46 Uhr ET). Fünf Menschen kamen ums Leben, als ein JALjet mit Hunderten von Passagieren aus der nördlichen Stadt Sapporo mit einem Erdbebenhilfsflugzeug kollidierte und bei der Landung in Haneda in Flammen aufging.

Alle 379 Menschen an Bord des JAL-Flugs 516, darunter acht Kinder unter zwei Jahren, wurden nach Angaben der Fluggesellschaft sicher aus der Passagiermaschine evakuiert.

In der zweiten Maschine, einer De Havilland Canada DHC-8, starben nach Angaben des japanischen Verkehrsministers Tetsuo Saito fünf Besatzungsmitglieder.

Auf einem Video war zu sehen, wie ein riesiger Feuerball ausbrach, als das JAL-Flugzeug in Flammen aufging und eine feurige Spur auf der Startbahn hinterließ.

Die Ermittlungen zu dem Absturz sind im Gange. Experten erklärten gegenüber CNN, dass die erfolgreiche Evakuierung auf eine Kombination aus modernen Sicherheitsstandards und der strengen Sicherheitskultur von JAL zurückzuführen ist.

Mit Berichten von Teele Rebane, Tamara Hardingham-Gill und Emiko Jozuka von CNN.

Quelle: edition.cnn.com