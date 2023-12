Massive Wellen und lebensbedrohliche Strandbedingungen an der kalifornischen Küste am dritten Tag

Die ungewöhnlich hohe Brandung, die oft mehr als einen Meter hoch ist, hat an der kalifornischen Küste zu Strandschließungen geführt und mehrere Straßen, Häuser und Geschäfte am Strand mit Wasser überschwemmt.

Im schwer getroffenen Ventura County haben die Wellen die Dämme überspült und geparkte Autos auf die Straße und in wichtige Kreuzungen getragen, wo sie den Ersthelfern den Weg versperrten, so Feuerwehrkapitän Brian McGrath gegenüber der CNN-Tochter TNLA. Durch die Überschwemmungen in einem örtlichen Hotel wurden auch alle Zimmer im Erdgeschoss beschädigt, sagte er.

Hochwasser und gefährliche reißende Strömungen belagern seit Donnerstag weite Teile der Westküste von Südkalifornien bis Oregon, verursacht durch eine Reihe starker Stürme, die sich vom Pazifik her ihren Weg an Land bahnen.

Auch wenn sich die Gefahren für die Bewohner Nordkaliforniens am Samstag abschwächen werden, werden die Küstengebiete in Mittel- und Südkalifornien weiterhin von extremer Brandung heimgesucht, die in den betroffenen Gebieten bis zu 25 Fuß hoch werden kann.

Einige Wellen, die auf die kalifornische Bay Area treffen, können bis zu 40 Fuß hoch werden - etwa so groß wie ein Telefonmast - und andere werden voraussichtlich 28 bis 33 Fuß erreichen.

Auch die Küste von Süd-Oregon wird am frühen Samstag mit starker Brandung und starkem Wind konfrontiert werden. Bis Samstagmorgen gilt in der Region eine Warnung vor hoher Brandung, da Wellen zwischen 20 und 25 Fuß erwartet werden.

Neugierige Schaulustige und begeisterte Surfer waren von der spektakulären Brandung begeistert, aber die örtlichen Behörden bitten die Menschen dringend, sich aus dem Wasser und von den Stränden fernzuhalten, da die Bedingungen lebensbedrohlich sein könnten.

"Strände, Molen und gefährdete Häfen sollten NICHT als sicher angesehen werden", so der Nationale Wetterdienst in Los Angeles.

Die Behörden von Ventura County haben alle Strände bis Silvester geschlossen, da die Wellen bis Samstagabend mit einer Höhe von 15 bis 20 Fuß auf die Küste prallen werden. Der Bezirk sowie die Strände von Hermosa, Manhattan und Palos Verdes sind am Samstag mit der extremsten Brandung konfrontiert, und es besteht die Gefahr erheblicher Überschwemmungen an der Küste.

"Wir wissen, dass die Wellen beeindruckend aussehen, und wir verstehen den Wunsch, hierher zu kommen", sagte McGrath am Freitag gegenüber TNLA. "Aber wir bitten die Menschen, zu ihrer und unserer Sicherheit das Gebiet zu meiden."

Die Rettungskräfte von Ventura retteten am Freitag etwa 10 Personen, die dachten, sie könnten durch die hohe Brandung navigieren", sagte der Feuerwehrkapitän. Zwei Strandbesucher halfen auch dabei, einen Rettungsschwimmer aus dem Wasser zu ziehen, der versuchte, nach der Rettung einer Person in der Nähe des Piers wieder ans Ufer zu gelangen, so Feuerwehrmann Andy VanSciver gegenüber CNN.

Während der ersten Runde schwerer Brandung am Donnerstag wurden fast 20 Menschen von einer Welle mitgerissen, die im Pierpont-Gebiet von Ventura Beach auf eine von Schaulustigen gesäumte Strandbarriere prallte, so die Behörden. Acht Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

"Es war erschreckend und apokalyptisch", sagte Colin Hoag, der ein Video von Menschen aufnahm, die sich in Sicherheit brachten, als die riesige Welle über die Barriere krachte. Das sich schnell bewegende Meerwasser riss einige Menschen von den Füßen und rammte Autos, deren Fahrer versuchten, schnell wegzufahren.

"Die Menschen schrien und brüllten. Ich rannte so schnell ich konnte", sagte Hoag.

Einer der Stürme, die die Wellen anheizen, wird bis Samstag auch Regen und Wind nach Kalifornien bringen.

Am Samstagmorgen wird sich der Regen landeinwärts und über Südkalifornien verlagern, bevor er sich am Sonntag über den Rocky Mountains abschwächt.

Weiter im Landesinneren wird es in Zentral- und Ostkalifornien zu einer winterlichen Mischung kommen. Auf hohen Bergkämmen und Gipfeln sind Schneemengen von mehr als einem Meter möglich, in tiefer gelegenen Bergregionen werden zwischen 6 und 12 Zoll erwartet.

Mary Gilbert und Cindy Von Quednow von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

