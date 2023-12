Mehr als 2500 Zimmer - Marina Bay Sands: Singapurs coolstes Hotel mit dem Instagram-tauglichsten Pool

Ähnlich wie das Burj Al Arab in Dubai hat auch das Marina Bay Sands Geschichte geschrieben: Dank seiner außergewöhnlichen Architektur haben diese Hotelgebäude mehr als nur eine Übernachtungsfunktion: Als brillanter Schachzug für das Städtereisemarketing sollten sie diese Orte in die Welt hinaustragen Tourismuskarte In beiden Fällen gelingt dies durch die Platzierung an einer unübersehbaren Stelle.

Das 2010 eröffnete Marina Bay Sands Resort sollte nicht nur eine Luxusunterkunft mit Blick auf Singapur sein, sondern ein völlig neues Gebiet. Der Komplex umfasst außerdem ein Casino, eine Einkaufs- und Restaurantpassage, zwei Theater, ein 120.000 Quadratmeter großes Konferenzzentrum, zwei schwimmende Kristallpavillons (Louis Vuitton-Boutiquen) und das lotusförmige ArtScience Museum und verfügt über eine eigene U-Bahn-Station.

Der Architekt Moshe Safdie, der mehrere Museen in Kanada und das neue Holocaust-Mahnmal in Jerusalem entworfen hat, hat auf den drei Türmen des Hotels einen Dachgarten mit einer geschwungenen Brücke in Form einer Terrasse entworfen, die weit über die Höhe des Gebäudes hinausreicht. Die Stadt verfügt daher über eine Aussichtsplattform und den weltweit größten Infinity-Pool auf dem 190 Meter hohen Hochhausdach.

Hotel-Icons als Reiseziele

Das 4,6-Milliarden-Euro-Projekt steht hinter der Las Vegas Sands-Firma des 2020 verstorbenen Unternehmers Sheldon Adelson, über den Las Vegas Sands berichtet. Casinos, Hotels und Messen in Orten wie Vegas und Macau haben Vermögen gemacht. Großzügige Spenden an republikanische Präsidentschaftskandidaten in den USA.

Die Entwicklung des Resorts in Singapur war so erfolgreich, dass die Erweiterung eines vierten Hotelturms um ein Stadion mit 50.000 Sitzplätzen geplant war. Die Eröffnung wurde jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf 2027 verschoben.

Doch mit dem Ausbruch und dem Mangel an ausländischen Touristen brachen die Verkäufe ein. Infolgedessen halbierten Fünf-Sterne-Hotels wie das Marina Bay Sands die Zimmerpreise manchmal. Im geschlossenen Stadtstaat hat dies zu einer Begeisterung für den Urlaubstrend „Staycation“ geführt, der sich aus den englischen Begriffen „Stay“ und „Vacation“ zusammensetzt. Vor allem am Wochenende machen Paare mittlerweile Urlaub und genießen den Luxus im eigenen Land.

Weitere Informationen: www.marinabaysands.com und www.visitsingapore.com

LESEN SIE AUCH:

-Singapurs Hawker Chan verliert Michelin-Stern: Gourmet-Snack-Geschichte in Bildern

- Singapurs Juwel: Der Flughafen mit einem 40 Meter hohen Wasserfall

-„Du darfst dein Zimmer nicht verlassen“ – Wie ich als geimpfter Tourist in Singapur die perfekte Überwachung erlebt habe

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de